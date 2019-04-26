鼓勵釣魚有償添樂趣 無需預約魚上勾即可領獎

（本報訊）華州魚類暨野生動物署在即將展開的二O一九年釣魚季前宣佈，本年度州際鱒魚Trout打比大賽即將開始，釣魚郎們有機會大展身手在各大湖泊中垂釣之餘，還有機會得大獎。大家無須提前申請登記，無需繳費，祗要有特別標記的鱒魚上釣都是贏家。

這項捉魚有獎活動將在四月二十七日開始至本年十月三十一日結束。華州魚類暨野生動物署將在華州各大小湖泊內放入逾一千條在魚鯺上放有藍色標記的鱒魚。為了鼓勵更多市民參與垂釣活動，華州獲得逾一百三十位商戶的支持送出超過一千份奬品，總金額高達三萬九千元。各項獎品價值由二十五元至一千元不等。

市民更可以獲得垂釣地點提示。大家祗要前往華州魚類暨野生動物署指定的逾一百個放有藍色標記鱒魚的湖泊釣魚就有機會獲奬。當魚上釣後，市民可以馬上給華州魚類暨野生動物署致電，查詢領獎詳情及地點。市民謹記要保留魚鮨上的藍色標記，才能領獎。

參加州際鱒魚打比大賽者基本上不用付費，但必需持有二Ｏ一九年華州的年度淡水釣魚牌照、臨時牌照等。垂釣者必須依照華州釣魚規條，詳情可以參考華州魚類暨野生動物署本年度最新的釣魚守則及緊急規條指示https://fishhunt.dfw.wa.gov/#/login。雖然華州政府不要求十四歲或以下者持牌垂釣，沒有釣魚牌照的成年人可以協助十四歲的小釣魚郎垂釣，但他們必需證明自己能全面處理安排釣魚活動及使用釣魚魚具知識。

很多人都誤以為鱒魚是三文魚。其實三文魚、大馬哈魚、鱒魚都是鮭科魚。鱒魚是一群分類上屬於鮭科鮭亞科的魚類的俗名，但牠並不是三文魚。鱒魚是一類很有價值的垂釣魚和食用魚，全世界大約有十種左右。由於生理結構不規則，身體的顏色和習性差別大，鱒魚是最難分類的魚類之一。加上人工飼養和雜交以及外來品種的引進，使得鱒魚的分類更加複雜。

華州的鱒魚以褐鱒魚，溪鱒、湖鱒、山鱒、金鱒為主。由於鱒魚是許多人理想中的垂釣和食用魚，世界各地每年都大量捕撈，因此，全世界大多數野生山海鱒、山鱒等鱒魚都數量銳減，陷入瀕危狀態。華州的鱒魚數量還是較穏定，新鮮鱒魚味美，適合蒸與烤，是日常餐桌上的一道美食。華州人能將垂釣樂趣結合美食再加上有機會中大獎，有這些不常有的享受。