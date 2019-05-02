預防盜竊搶劫保財物技巧

華埠的餐館、銀行、商家被入室盜竊的案件總是層出不窮，無家可歸者聚眾紮帳，固然是造成華埠治安差的原因之一，但華埠之所以成為歹徒覬覦的焦點，也是因為讓他們多有可乘之機。因此改變觀念和積極作好防盜的安全準備，已是刻不容緩且不可忽視的當務之急。鑑於日前點心皇發生的盜竊案，以下是本報提供給商家的建議和作法：

商家如何避免錢財遭損失：

●在室內或室外安裝有記錄的攝像鏡頭，需多裝幾個在死角的廣角攝像機，讓歹徒心有戒慮，並起到事件發生後可靠的追查資料和線索。

●晚間無人看守的商家，需安裝與警察局相連的警報器。當有人啟動警報器時，不僅會起到遏阻歹徒入室的念頭，並可得到警察局迅速的支援和處理。

●商家應避免單獨在晚上使用ATM機存入當天營收的現款，收到的現款應提早在白天存入銀行，不要等到晚上打洋結束營業後才處理。

●華埠有7家銀行，不要只去一家銀行存款，會成為歹徒長期觀察的目標。避免使用銀行門口的ATM機存入大量現金，歹徒可趁當事人忙碌或分心時搶走你手中的鈔票揚長而去。

●各家銀行多有為顧客提供夜間存款的服務，年服務費約$20。如果真的太忙無法在白天分身去存款，請東主善用這個服務。千萬不要隨身攜帶大量現金成為跟踪下手目標，並多使用信用卡少用現金。

●若要使用ATM機時，請找設有多個ATM機的銀行，歹徒往往會破壞或塞住只有一個提款機的送鈔口，在你尋找另一家銀行或另一個提款機時，已成為他們下手的目標

●下班或打洋後，千萬不要留下任何現金在收銀機裡。很多華人商家喜歡留點小錢，意思是用小錢打發萬一入室的盜賊。這是助紂為虐的錯誤觀念和作法。因為這些人一旦嚐到一次甜頭後，必會貪得無厭地再回來。因此阻斷他們貪婪的念頭，才是正確果斷的作法。

●遇到盜竊或搶劫時要即時報警，人人都如此，就可讓歹徒不敢再膽大妄為，認為華人怕多事的心理，是讓他們正中下懷的對象。

基本安全改進

想方設法通過強迫竊賊花費更多時間並製造更多噪音的方法，使竊賊在下手時變得困難和複雜。方法如下：

●外門要足夠堅固，能承受外來強大的撞擊。

●所有外門應使用至少1英寸通過旋鈕或鑰匙而不是彈簧來鎖定的螺栓（deadbolt lock），才不容易被竊賊撬開。

●外門的鎖舌片 (strike plates) 和框架必需要固定在住宅的主要結構上。

●所有外門應緊貼門框架，門框架必需無翹曲、裂縫和其它磨損跡象。

●使用實芯木、金屬或其他加固門，或有加固的門堵（reinforced door jams or jam braces.）。

●使用3英寸螺釘釘住門，或用重型耐撞擊板門，及防容易被卸下的的門鉸鏈（hinges－活頁）。

●主入口門安裝180度的觀察孔/窺視孔。

●滑動玻璃門或窗戶應該牢固，防止竊賊從框架中整個被提起。

●地下室、車庫、地面層，部份或完全隱蔽處的高風險入侵窗戶，應足夠牢固，以防止可能被入侵的危險。

●上下開的雙懸窗（Doublehung windows） 要使用別針或其它的鎖來固定防止被撬開。

●修剪房屋周圍的樹木和灌木，以便沿著房屋的周邊，特別是入口處，方便觀察動靜和宵小。

●房子的內部和外部應安裝定時器（Timers）。當你不在家時，能夠讓電燈定時開關，開著燈的室內，宵小多不太敢覬覦。

●家中所有入口和門窗應在夜間有良好的照明。

●無論白天還是晚上，你家的地址應張貼在房子上，並在街道上能清晰可見。當需要外來救授時，救助者可快速找到正確地方。

● 地下室、車庫、地面層，部份或完全隱蔽處的高風險入侵窗戶，應使用安全玻璃，安全膜，用木條或鐵條固定，起到阻止可能的入侵。

●專門針對入口點和易受攻擊的區域，或光線不明及陰暗處，裝傳感照明器 (Motion sensor lighting）。

此外本地居民和企業主可以瀏覽以下網頁：Barb Biondobarbara.biondo@seattle.gov，並和犯罪預防協調員聯擊，犯罪預防協調員提供免費現場檢查，提供有關如何提高建築安全性的提示。不少企業主已經通過這項服務，取得安全的措施和加強防盜的常識。

防止被搶劫的提示

●當意識到有狀況，請抬起頭來觀察並掃描周圍的環境。與他人進行目光接觸，以便搶徒意識到你看到了他們。這時請發送一條短訊給家人或朋友，告知你在那裡，並且還可以在必要時識別這些可疑的人。

●走在街上要充滿自信，並展現出自信的形象，可疑的人就不敢隨便靠近你。

●在街上走，避免通過耳機聽音樂，因為會分散你對周圍狀況的注意力。

●如果被跟踪，或者看到一個讓你感到不舒服的人或一些人，請馬上讓自己採取行動、或穿過馬路、或走另一個方向、或進入附近的商店，或者請別人和你為伴走一段距離，以擺脫跟踪者。

保護財物，安全地攜帶貴重物品

●在往返目的地時，不要露白貴重物品（包括iPod、iPhone、現金）。

● 使用公共交通工具時， 請將背包、錢包、購物袋、包裹等放在膝蓋、手臂或兩腳間，而不是放在空座位上。

●只有在真的需要時才使用手機。用完後收藏好， 以密碼保護手機的資料。

●在手機上啟用GPS定位器功能。

●記下機型和序列號 (serial #) ，並將信息保存在安全的地方。

● 如果戴項鍊或其它有價值的珠寶，請穿在衣服裡面而不是突出顯眼。

●如果遇到搶匪強索你的財物，並以任何方式顯示或暗示他們有武器，絕對不要去抗拒。你的身家財物不值得因保護，而讓自己受傷或被殺。

●不要追趕強匪，並讓自己和他之間保持一定的距離。

●撥打911並儘快舉報，並要求提供有說自己語言的翻譯線服務。