點心皇深夜招賊！ 蒙面竊賊盜取$2萬現金

（本報訊）4月28日晚11時許，一蒙面竊賊從華埠國際區點心皇（Dim Sum King）餐館正門破門而入，竊取2萬美元現金後離去。

餐館東主Amy Eng表示，Jackson街上許多商家均有過被偷竊的經歷，而且很多人選擇不報警，使得警方以為商家失竊僅是個例。因此，Eng希望遭受損失的商家可以聯絡警方，維護自己的合法權益。

Eng在接受本報採訪時表示，案件發生於當晚11點，竊賊在店中停留了4個小時，自己於第二日早上發現失竊。嫌疑人身著紫紅色帽衫，面部被黑色滑雪面具遮擋，隨身攜帶許多打開錢櫃的工具。在開鎖之後將裡面的現金一掃而空，Eng尚且未能將週末兩日營業所收取的現金存入銀行。

華盛頓聯邦銀行分行經理Albert Chun表示，多數銀行設有夜間存款項目，每年服務費僅需$20。可由商家自己或銀行方面提供帶鎖錢袋，在銀行關門後仍可存款，第二日便可到賬。同時，Chun提醒商家，信用卡過賬比現金安全得多。

由於點心皇所在建築房東不允許安裝警報設備，因此夜半招賊並無報警器提醒。此次點心皇失竊不但損失金錢，還另需支付$350更換玻璃門。雖然東主表示自己已購買商業保險，並已聯繫保險公司要求理賠，但理賠金額最高1萬美元封頂。