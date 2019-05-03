自二Ｏ一六年開始，西雅圖市的天際線上開始以榮膺全國最多工業建築吊臂而傲視美國建築地產業界。日前市中心內一架吊臂突然折斷從高空飛塌，造成四死四傷慘劇。這宗工業意外發生後再次喚起大家關注市內高聳入雲巨型吊臂的工業安全問題。

二ＯＯ六年在東區表爾威市發生了本地第一宗吊臂倒塌意外，當年吊臂倒塌在一民居取了剛在室內一位微軟律師的性命。從數字上看來，十三年祗發生兩宗令大家刻骨銘心的意外實在太少了，也因為如此才令大家難以感到工業安全的重要及潛在危機。

現時當大家走在西雅圖市街上抬頭一看，密滿的建築吊臂頓時應該會令大家感到心寒，因為不知何時何地再會禍從天降。

今次意外應該是與吊臂操作工業安檢相關。事發前剛好被兩名專業人士發現吊臂位置不對勁， 他們隨即拍下照片以待觀察。結果專業眼光精準，不消一瞬間吊臂倒了。這令人驚訝的是在工地上操作吊臂車的工人及主管們是在混飯吃的嗎？旁觀者都看見的危機為何坐在工作崗位上的卻反應不過來。

事後檢討通常對意外基本上是無濟於事，調查結果是一份向大眾交待的報告，能否令大家提高警覺則是另一回事。工業安全並不是有意外發生時才作出短暫關注，它必須是持之以恒的流水作業。西雅圖市城市發展之快是令人興奮的，這步伐還會持續一些日子，但願不要用這些沉重的教訓與代價來換取。