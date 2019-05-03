金郡鼓勵市民假日遠足樂 大幅度改善公車接駁郊野熱點服務

（ 本報訊） 金郡捷運與公園局自前年開始在週末及假期為市民提供郊野徑公車服務Trailhead Direct以來，受到市民熱烈歡迎。該項服務在本年四月中旬再度恢復第二季服務，除了提供更多路線外，並方便郊遊者，安排將他們送到步行徑起點，然後在終點接回。

去年市民利用這項公車前往郊野徑服務使用者逾一萬人。由於西雅圖市政府增加撥款，今年服務才能大幅度增加。今年的郊野徑公車新接駁服務登車地點包括Tukwila International Boulevard 車站，新增的郊野徑計有位於 North Bend的Little Si；在Cougar Mountain Regional Wildland Park內的步行徑Sky Country Trailhead，另外還有兩條步行徑Mount Si 及 Mailbox Peak。

金郡郡長康士坦丁表示，利用公車前往郊野徑服務可以方便市民到達一些遠僻的郊野，將人潮分散，減少過多市民擠在某一些步行熱點，市民才能可以享受更美好的大自然風光。同時可以解決一些郊野徑停車位不足問題。西雅圖市市長杜爾肯特別支持這項郊野徑公車接駁服務，她指出本地有很多景色怡人環境清優的大自然勝地，但由於交通不便所以並不為大部份市民所認知。自去年推出這項惠民的公車接駁交通接送，無可置疑是為市民開拓了更多接觸西雅圖郊野遊樂的機會。杜爾肯市民同時稱讚西雅圖選民們投了智慧的選票，支持大眾捷運服務，間接惠及了郊野徑的公車接駁計劃。

在目前四條郊野徑中，其中有三條都可以經由輕鐵再轉接駁公車前往。另外在東區三個捷運轉車站包括 Eastgate Freeway Station， Issaquah Transit Center及North Bend Park-and-Ride都有接駁服務。這個交通網絡照顧了來自金郡四面八方的市民。

郊野徑公車服務始於二Ｏ一七年，當時以試驗性質祗提供一條郊野徑接駁服務；在二Ｏ一八年西雅圖市獲得額外撥款及得到來自私營企業的贊助支持，令公園局可以計劃開啟更多郊野路線疏導遊人。有關當局並接受市民的意見，今年特別試驗步行徑起點與終點的分別接送，盡量配合市民的要求，希望大家都能開心玩樂。有關這項公車接駁服務詳情，請瀏覧網站： https://trailheaddirect.org/