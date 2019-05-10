我見過總統參選人： Joe Biden, Andrew Yang 和 Jay Inslee

靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

投票結果……

我見到民意調查中，從最高的民主黨總統參選人，到那些不怎麼起眼的人…我算是相當的幸運！

5月3日，20多位民主黨總統參選人中唯一的美籍亞裔楊安澤（Andrew Yang）前來西雅圖，參加集會和籌款晚宴。我是在他舉行活動前，在表爾威凱悅酒店（Hyatt Regency Hotel）上屬於一個小團體中的一員時見到了他。對於西雅圖的亞裔社區來說，這是歷史性的一天。

與華盛頓州英斯利州長的互動

華盛頓州州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）也宣佈參選總統的意圖。我深刻地記得他和他同時競選州長對手的Rob McKenna，在西華報於西雅圖喜來登酒店（Sheraton Hotel）慶祝成立20週年的晚宴上，兩人各自分別舉著龍頭進入會場，真是壯觀又隆重！

當英斯利在華埠國際區為州長競選拉票時，他的助選員問是否可以從西華報的辦公室作為他的競選活動的第一站。當我說沒問題時，並沒有意識到他的競選經理會發佈一份新聞稿，報導他由西華報啟動他在華埠的競選訪問活動，暗示我們間是盟友關係。為了公平，我同意讓 McKenna 於選舉日，在我們辦公室結束他的競選活動，以便他可以接受不同電視台的採訪。

英斯利在支持亞裔社區方面有著長遠的歷史，在他的政府中，包括金郡、金郡最高法院，華盛頓州最高法院中，都有任命美籍亞裔法官。1998年，英斯利聘僱了一位20多歲的美籍亞裔女性 Joby Shimomura來負責他的國會競選活動，由於Joby的年輕和族裔背景，這一活動在那些日子裡是非常規的現象。在英斯利早期的州長時代，Joby 也是他的參謀長。

一些華盛頓人批評英斯利競選總統的決定，增加華州在保護他安全上等等的花費。我們不要忘記美國是一個自由的國家。他可以自由選擇任何他想要參選的公職之位。當然，他的競選活動提升了我們華盛頓州的形象和知名度。

在白宮會見拜登

2009年，適時前任州長駱家輝宣誓就任奧巴馬總統的商務部長，我在白宮有幸會見了前副總統喬·拜登 (Joe Biden)。這次見面，他沒有像其他11名指責他的女人那樣不恰當地碰觸我。拜登最近宣佈參選2020年民主黨的總統競選。

我的意圖不只是當一名嘉賓參加宣誓就職當商務部長駱家輝身上。我參加的目的是能報導這件盛事，西華報是唯一一家報導此事的華盛頓州媒體。感謝駱家輝和前妻、及前華州第一夫人李王蒙，邀請我前往觀禮，

當天奧巴馬在介紹了駱家輝後，就離開了會場，讓拜登做了所有公關的協議。駱家輝方面約有60位嘉賓應邀出席，還有一大群粉絲也參加了前DSHS秘書 Kathleen Sebulius 的宣誓儀式。等待與拜登見面的參見隊伍就超過100人。他向所有人打招呼，包括堅實有力的握手、簽名、拍照、小談、拍拍嬰兒和小孩。

請相信我，每個參見者都自備了相機，這使整個問候的時間延長了兩倍。他向Sebulius 參見團走去，然後是駱家輝的參見團。除了我，一切都是按腳本進行，因為我是接見者中的最後一個人。這也給了我一個機會，讓我可以有時間忙著拍攝每個參見者和副總統見面的照片。如果他選擇不與我握手，我也不會責怪他。就在他準備和我握手前，有人打斷了我們的聲音，並向拜登低聲說了些話。他轉向我說：「我馬上就會回來。」

信不信由你，當輪到我時，他原本可以加速並完成見面儀式，而我仍是會心滿意足的。但如果他沒再回來，我也能理解見諒，因為每個人都想要見他，而我只不過是華盛頓州的一名小卒而已。我於是就地等候，但也不知道我是否應該繼續等下去。他會履行諾言嗎？然而這就是拜登和其他政客間的區別。5分鐘多後，他帶著微笑走回來了，我們並合影留念。

我在把名片遞給他時說；「副總統先生，我聽說你寫了一本書。」

「是的。」他熱情地笑著說。

「我希望能讀它。我怎麼能有到這本書？」我問道。在那些日子裡，如果一本書已是絕版，就無法輕易獲得。他拿走了我的名片，並在名片後面寫了一張提醒自己的便條。他說，如果他不這樣做，會忘了這件事。

我希望他能記住，他會履行嗎？不可能。然而在與他見面後的第18天，我收到了一個大包裹。拜登的平裝書《履行承諾－－Promises To Keep》被包在大塑料泡泡袋裡，郵寄到西華報的地址，信封上是他的頭銜。當我打開包裹時，你可以想像我那張敬畏和驚訝的臉。封面內頁，他寫道：

送給Assunta 誠心的祝福

喬·拜登 09年5月3日

這本書就像他在信仰和政治中所表達的，大聲、真誠、風度翩翩、清晰透徹。當時我與他見面是感受到真實的他，現在在電視上看到他時，這種真實感仍歷歷在我心中。

楊安澤抓住了這一刻

我第一次看到楊安澤的臉是在全國新聞（national news）的報導中。什麼？一位亞裔面孔出現在10多位民主黨總統候選人中間！我看得對嗎？這只是一個兩秒鐘的鏡頭。很快，來自我們社區的許多人知道有一名亞洲人要出馬競選美國總統， 但沒有人記得他的名字或知道他是誰。他的族裔背景對許多亞裔美國人很重要。

在5月3日20多人會面的小型會議裡， 高科技創業企業家楊安澤表現出他的智慧和魅力，就像魔術一樣。他走進凱悅酒店的一個小會議室，每個人（大多數是華裔美國人）坐在長長的會議桌前都感到驚訝。

楊安澤說： 「我很自豪我的背景能夠代表亞裔社區和亞裔的文化傳統。 亞洲父母並不鼓勵孩子競選公職。我的父母當然沒有告訴我要我去競選。」因為一般的亞裔父母是希望兒女通過成為醫生或律師，在經濟上或學術上取得高成就。

然而，楊安澤解釋說，亞裔美國人在美國多被視為「較低層」和「不存在」，原因有五：

首先，亞裔美國人的選民投票率很低。

其次，亞裔選民的籌款和捐款模式是最差的。

第三，亞裔候選人只競選低層職位。

第四， 亞裔人口不足以對紐約州、馬薩諸塞州、威斯康星州、德克薩斯州和賓夕法尼亞州 (New York, Massachusetts, Wisconsin, Texas and Pennsylvania) 等搖擺州產生影響。

第五，亞裔社區在政治上存在分歧。

然而，楊安表示，他並沒有依靠他的「身份－identity」作為競選的靠山，而是他的經濟思維。

在表爾威市議會議員梁浩婷(Janice Zahn) 的開場問候後，楊安澤表示他競選高層公職較容易，也更容易上任。但是，梁競選本地官員之職是較困難，因為必需面對選民，而且「選民們知道你住在哪裡。」在楊安澤和與會者不到半小時的對話中，梁浩婷表示支持楊安澤。不久，Redmond市議員Steve Fields也表態背書。楊安澤迅速抓住了這一刻，並通過對梁和Fields的背書來回應他們對他的支持。梁和Hill都將在今年的競選中參選。

梁浩婷表示支持楊安澤是因為她一直在研究他的網站。「我讀了他的平台。在將想法和政策放在一起前，楊安澤談論的是證據。他在不同領域有很多想法。他務實，……積極主動，……有遠見，……鼓勵艱難的對話，著重潛在的問題，並提出解決問題的方法……他著眼於技術……塑造國家的未來。」

在中國海景大酒樓有460多人參加了楊安澤的造勢活動，華人社區為他籌集了40,000多美元，除去開支，餘款有26,000美元。楊安澤認識到他的競選活動為整個亞裔社區注入了活力。儘管觀眾中有共和黨人，但這正是楊在5月3日所取得的成就。雖然有些人不同意他對18至64歲公民，由政府給予1000美元基本收入的方案，但反對者仍然參加了這場活動。組織者不想處理楊安澤贏得勝利的問題。許多人提醒西華報，比爾·克靈頓總統和奧巴馬總統，在競選早期不被選民接受，他們沒有太大的成功機會。事實上是因為克靈頓和奧巴馬不為眾人熟知，且他們的對手擁有強大的頭銜和知名度。然而他們無懼一切，終於改寫歷史，

WeCan公司的魏玉玲在凱悅酒店的會議上表示，結果並不重要，重要的是他的勇氣可嘉。楊安澤所做的，就是這種精神標誌性的代表。

6月26日或27日（取決於安排）亞裔選民將在NBC，MSNBC 和 Telemundo的總統辯論中觀看楊安澤的表現，他將提高美籍亞裔參政的熱情，及改變美國人對美籍亞裔的的描述，並打破陳規定型的觀念。

是的，我們亞裔美國人可以成為領導者，完成任務對我來說已經足夠了。那麼為什麼要談論背書支持誰？或者我們應該投票給誰呢！現在談論這些似乎顯得還為時過早吧！