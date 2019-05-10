華州軍部鼓勵年青人入伍 華大招募入伍宣誓晚宴志氣高昂

（本報訊）華州軍部日前在華盛頓大學西雅圖校園舉行本年度西雅圖地區的招募入伍宣誓晚宴。逾二百多名年滿十八歲青少年在國民警衛軍少將佈雷佈雷·D·多赫蒂（見上圖）帶領下，正式宣誓加入美國軍隊接受訓練。前華州檢察總長麥肯納應邀為主講嘉賓，為新入伍的少年軍打氣。

據華州軍隊顧問委員會主席周樹淇表示，以往華州軍部在招募成員後祗會進行簡單的宣誓儀式，然後就馬上將新成員送到訓練營報到，並沒有大型的歡迎入伍儀式。很多時都會顯得冷清，另外也缺乏了家長的參與。早在十年前，軍部每年大約祗能招募約二百人入伍，青少年對於參軍的認知不多，也不說是熱衷。有鑑於此，委員會建議應該為入伍者添加士氣與使命感，同時也應讓他們與家人一同分享入伍的喜悅，這也為軍隊招募做好外展宣傳工作，故此軍部開始了地域性的集體宣誓儀式，而華州成為全國舉行集體宣誓儀式的先行者。

今年華州約共有六百多名新丁入伍，分別在西雅圖的華盛頓大學校園及在貝爾斯郡的聖馬田大學舉行。華州是美國西岸重要的軍事中心之一。由於華州的移民人口漸多，很多新移民對投身軍部的意識並不強烈，軍部決定要加強公民教育，積極走進校園，向學生介紹入伍的概念與挑戰。

華州軍隊顧問委員會主席周樹淇指出，大部份市民一想到入伍就是要出征戰場隨時要為國捐軀。其實前線打仗祗是軍隊的一部份工作，在海、陸、空、國防警衛軍與海軍陸戰隊中分佈著很多不同的工種與民職。經過入伍受訓十六個星期及通過嚴格背景調查後，新錄取成員就會被送回所選擇的隊伍。所有民職與前線軍人都享有同等軍人終身福利與待遇。正如軍部的宣傳標語所述，入伍是榮譽，生存有目標。周樹淇鼓勵大家即使自己不參軍，也應多理解美國軍隊功能，遇到身旁有人入伍，也可以為他們打氣。