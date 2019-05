150年後慶祝 橫貫美國大陸鐵路 的華工成就

編者按: 美國歷史上第一條橫貫東西的鐵路(First Transcontinental Railroad)於150年前的 5月10日竣工,成為美國歷史上一個重要里程碑。但其實這番成就背後,有著成千上萬華人的貢獻。他們作為主要勞動力,肩負最艱鉅任務,甚至因公殉職。 由於華工在試用期內表現良好,鐵路公司開始著手增聘華人。但當時全加州華僑大概只有5萬至6萬人,鐵路公司就計劃從中國的華南地區直接聘請華工,他們大部份來自廣東省南部。研究項目聯席總監 Shelley Fisher Fishkin 表示,由於廣東省華人長期與外國人往來,普遍更敢於遠洋冒險,因此更易於招聘。1865年7月底,首批華工乘船抵達舊金山,不到2年橫貫大陸鐵路西部段落工程中,多達90%工人為華裔,其次是歐洲血統白人,當中以愛爾蘭裔最多。高峰時期鐵路華工相信多達1-1.5 萬人,總計可能有2萬華工曾經投入這項工程。而美國因為這條鐵路,成為作為連結太平洋和大西洋的世界超級大國迅速崛起。 雖然華工為橫貫大陸鐵路貢獻良多,但當時排華浪潮正席捲美國,白人指責華人以低薪奪走他們的生計,導致1882年有數萬名華人被迫離開美國。同年國會通過《排華法案--Chinese Exclusion Act》,成為首份暫停特定國籍移民的主要聯邦法案,直到1943年才得以廢除。 今年5月10日適逢「第一條橫貫大陸鐵路」竣工150週年,由昔日華工後代組成的《鐵路華工後裔協會- -Chinese Railroad Workers Descendants Association》及其它團體將舉辦《2019Golden Spike Conference》的連串研討會、工作坊、導賞遊,好讓後世認識這段歷史。這批美國老華僑的後代,期望藉著150週年紀念,重新審視這段備受忽略的歷史。

1869年5月10日是美國華人歷史上的一個重要日子,儘管它對美國歷史產生了巨大影響,但並不是很多人都知道它。然而這一天已被永遠的載入了美國的史冊。今年的5月10日是美國東西鐵路在猶他州(Utah)海角點(Promontory Point)接軌完工的150週年紀念日,完成的標誌是《金道釘日儀式--Golden Spike Ceremony》。GoldenSpike 國家歷史遺址將為此特別的週年日舉行盛大的慶祝活動。

來自西海岸的活動參加者

華裔美國公民聯盟秘書長Kevin 李表示,前往猶他州慶祝橫貫大陸鐵路150週年活動,是了解華裔美國人歷史的好方法。

西海岸華人主要慶祝活動由 Margaret Yee 組織,活動由中國鐵路工人的後代贊助。將有表演、講故事、歷史重演、火車示範等。他們還將重新創建兩列火車相遇的歷史照片,因為原始照片中沒有華工。李先生說:「原來的華工被排除在歷史之外,他們沒有被邀請參加這一歷史性的畫面。」對李先生來說,這些活動將幫助人們了解中國人經歷的事情。這些華工們在建設鐵路時所經歷的所有艱辛和掙扎。他表示,華工建造了一半的鐵路,但他們建造的一半是最艱難的路線。

負責西雅圖總部的李先生將乘坐從猶他州到加利福尼亞的火車。這次旅行大約需要一天半的時間,但他很高興看到海角點(Promontory Point)和內華達山脈(Sierra Nevada Mountains)。他將與來自西雅圖、洛杉磯、芝加哥和紐約的 Yee Fong Toy家庭協會的其他成員一起參加此次活動。

來自東海岸的活動參加者

Eric林是美國出生的華人。他的父母在20世紀60年代初來到美國上學。他出生並在東海岸長大,直到大學時才發現橫貫大陸鐵路的真實故事。Eric是OCA分會發展副總裁-華盛頓特區的亞太裔美國倡導者,以及弗吉尼亞州(Virginia)顧問委員會前任主席,他將參加猶他州的活動。

他說:「這個即將到來的週年紀念日和重演活動,將由華人和亞裔社區共同來實現,因為這條由華工建造的鐵路成就的受害者,卻被種族主義和妖魔化所詆毀。對於這次慶祝活動而言,承認這不是美國最美好的時刻,即使這是美國歷史上的一個重要成就的時刻。這就是為什麼這個慶祝活動對我很重要。」林先生解釋說,他想知道事件發生的地點,那裡發生過的事情,並看到他的祖先實際生活的條件和遭受死亡的威脅,為的是連接起美國的西海岸和東海岸鐵路建設。

他表示,作為一個美國出生的華人,我曾與亞裔身份完全脫節。在我年輕時和大學期間,我沒有很多亞裔朋友。現在,作為社區的領導者,我正在努力幫助社區中的其他人去教育部(Department of Education),要求將這段歷史納入美國學生學習課程內容。在1882年《排除法-Exclusion Act》中,了解這些中國祖先是如何來美國,了解他們作出的犧牲,他們如何生活和與他人互動,這對我來說非常重要。他們當時的生活非常困難,我認為慶祝活動是要體驗並發展這種信念,並通過親身體驗來學習和感受,這一點在慶祝活動是很重要的內容。

在我們的公立學校,沒有提到華工對鐵路的貢獻,慶祝活動本身非常重要,因為完工的成就是驚人的,因為考慮到它發生在南北戰爭後美國正處於恢復期。在此時,華工擔當起了連接美國西海岸和東海岸的巨大任務。當看到《金道釘日儀式--Golden Spike Ceremony》的標誌性照片時,所有的華工被要求不准參加,用照片來抹滅華工對美國的貢獻是十分痛心的。我的主要目標之一是利用活動的經驗,幫助大家向教育部傳達將華裔美國人的成就及歷史納入課程,讓學生在適當的年齡和年級學習,這是十分重要的。

他解釋:「這些歷史需要以更大的方式講述,亞裔社區領導人有責任尋找真正教育自己的故事。對於我們來說,了解對那些擁有不同宗教、族裔和信仰的人所採取的態度和方式,是非常重要的借鑑。我們仍然在為一些相同的戰鬥和理念而戰,但重要的是華裔要了解我們曾走過的道路以及我們未來的方向。我很高興猶他州正在紀念並慶祝華工對美國的貢獻及成就,我希望全國各地有很多人能夠分享這個經驗。」

西雅圖的慶祝活動

近30年來,首席講師和OCA西雅圖副校長Connie So一直在華盛頓大學(UW)教授美國族裔/種族研究-American EthnicStudies課程。當然,社區成員詢問她是否有計劃紀念即將到來的橫貫大陸鐵路150週年活動。因此,她和學生們決定通過製作電影來重述中國鐵路工人的故事,而不是以演講的方式。

據《科學文摘-the Science Digest》報導,華工不僅只是安裝鐵軌,還對鐵路建設方式進行了創新和改進。這就是為什麼當時許多人,包括白人觀察員,都說華工比其他人工人好得多。

Connie說:「移民經常被視為不受歡迎是令人痛苦的。有時在美國的新華人移民,往往會不看重過去華人的成就。但這些鐵路工人經歷了美國最艱鉅的任務之一。儘管採取了各種敵對待遇,他們仍然能夠為美國建造了當時世界第一的跨州鐵路。

並不是很多人都知道中國人的成就,但一旦他們了解了這一點,很多人都會為中國人曾經取得這個偉大的成就感到自豪。如果中國人自己不知道這一段歷史,那麼就不能指望其他亞裔知道,如果不對此成就大聲疾呼,人們就不會意識到華人祖先們在美國歷史上締造的成就。

我喜歡看到的是學生對歷史的解釋,我可以向他們提供我的學術思想,了解這段歷史是如何進行的,以及我們如何改進大家對華人及移民的態度。」Connie表示希望華工在美國歷史上著越貢獻的這一部份成為學生們的普通知識,以便大家可以與朋友、孫子女以及其他人分享這段華人的成就。

為了慶祝150週年,學生們製作了朝著這個方向而完成的電影,學生們非常感興趣並花錢投資或申請補助金在該項目。電影劇本寫了大約5個小時,整個過程在三星期內完成。

大約有30名學生參與了製作,包括Connie 的兒子 Han Eckelberg,他負責電影製作工作。研究心理學和法律及社會和正義的華盛頓大學二年級學生Leiyi Lei表示,如果她沒有參加 Connie 的課程,她就不會知道這段歷史。當她5歲時,Leiyi和家人從中國廣州搬到了西雅圖。

Leiyi 說:「我的父母記得這是一段非常艱難的時期。我們只是生活在所有這一切之後的歲月裡,在美國從來沒有真正正確地承認和解決這個問題。這對於了解華工及華人在美國的歷史和文化非常重要。,由於這部電影讓我將美國和中國聯繫在一起。」

她解 釋道:「這部電影是由學生製作這一點非常重要。無論觀眾的年齡多大,都會因這部電影產生影響。我們不是老練的演員,只是想重新創作這段歷史的學生,向其他人展示我們關心這些問題。」Leiyi 是第一次申請補助款。Connie說,通常從西雅圖市鄰里社區部門(City of Seattle’s Department of Neighborhoods)獲得補助資金是四個星期的作業時間,但這次卻大約在一週內就獲得該部門的批准。

中國的鐵路工人在生前沒有得到認可,他們經歷了充滿挑戰的時刻來到美國。Leiyi 表示,這部電影包含了一系列故事,以幫助觀眾了解為什麼中國人離開中國到美國修築鐵路,他們生活狀況,以及之後如何過日子。

由學生們製作的《慶祝建造橫貫大陸鐵路的中國人Saan Haak-Celebrating the Chinese Gam Saan Haak that Built the Transcontinental Railroad》將於5月10日中午12點到下午2點,在華大族裔文化中心(UW Ethnic Cultural Center)放映。5月11日下午2:30到4點在華埠國際區陸榮昌博物館(Wing Luke Museum)舉行。這些活動是免費的。CACA還將於5月19日在其年度宴會上與著名攝影師Corky Lee一起紀念這個週年紀念日。