美國人口與政治的關係

美國擁有982萬平方公里國土面積，位居世界第三（依陸地面積定義為第四大國）；同時擁有接近超過3.3億人口，為世界第三人口大國。因為有著來自世界各地的大量移民，它是世界上民族和文化最多元的國家之一。

人口與政治的關係

美國各州在眾議院中擁有的席位比例以人口為基準，但至少會有一名議員。院內議員總數經法律明定為435名。每個州無論大小在國會均有兩個參議員名額，任期6年；而眾議員的人數，則根據人口比例產生，這樣人口多的州就會有較多的眾議員。這樣安排的考慮是，參議員按州計算，不論人口多少，每州一律兩人，保證了小州在國會的分量；而眾議員按人口比例產生，則保證了大州應有的聲音。

眾議員的總數由國會決定並根據各州人口比例劃分。不管人口多少，每個州在眾議院中至少有一名議員。目前有7個州因為人口較少，在國會只有一名眾議員，這7個州是阿拉斯加、特拉華、蒙大拿、北達科他、南達科他、佛蒙特和懷俄明（Alaska, Delaware, Montana, North Dakota, South Dakota, Vermont, and Wyoming）。與人口較少的州相比，人口眾多的州在眾議院各自就有數十名代表，其中加利福尼亞人口最多，一個州就有53名眾議員。由於眾議員是按人口比例民主選舉出來的，因此眾議院又有「人民議院the People’s House」之稱。

美國建國時人口相對較少，因此當時規定每3萬公民中選出一名眾議員，第一屆眾議院有65名成員，以後隨著人口的增加，根據10年一次的人口普查結果逐漸調整比例，目前每一名眾議員與人口的比例大約為1比70萬。

美國人用腳投票

日前人口普查局公佈各州最新的年度人口估計資料，除了凸顯各州居民的遷移趨勢外，並勾畫出在2020年完成人口普查後將會發生的政治變化；同時也顯示，美國人繼續「用腳投票」，紛紛遷往那些創造有利經濟增長和機遇的州。

愛達荷州、內華達州、猶他州和亞利桑納州（Idaho, Nevada, Utah, and Arizona）去年的人口總增長率均高於全國人口的增長率。德州及佛羅裡達州（Texas and Florida）再次成為人口總成長的最大贏家，前者增加37萬9000人，後者也增加逾32萬2000人；紐約州則是大輸家少了4萬8510人，伊利諾州（Illinois）也流失4萬5116人。

由於人口的變化，當2020年人口普查完成後，國會眾院席次構成將會按比例重新分配從而影響政治版圖；按此人口變化，德州會從現在的36席增至39席，增加最多；佛州、亞利桑納州、科羅拉多州、蒙大拿州、北卡羅來納州及俄勒岡州（Florida, Arizona, Colorado, Montana, North Carolina, and Oregon）也有不同程度的增加。紐約州損失最多，由27席減至25席，其餘阿拉巴馬、加州、密西根、俄亥俄（Alabama, California, Michigan, Ohio）等八州也會最少損失一個席位。

美國人口中心持續向西南傾斜，德州、加州、猶他州等西南諸州人口增長較快，而歷史悠久的東北部各州（紐約州、馬薩諸塞州、伊利諾伊州）等地則人口停滯甚至下降。

為什麼有些州會有如此吸引力，而其他則年復一年人口流失？分析認為，這涉及多種原因，其中包括這個州是否具有競爭力、居民是否獲得更多福利；而最重要的是，人口增長較高的州，通常是稅收及種種負擔較低，政府債務較低，政府支出的透明度和問責性也較高。

人口大趨勢

皮尤研究中心2 0 1 7 年五月份發佈一份新的報告， 報告整理了2018年美國7個重要的人口統計學大趨勢。其中2019年千禧一代的人數預計會超過嬰兒潮一代的人數美國千禧一代指的是在1982年到2000年期間出生的人，也就是今年22歲到37歲的美國人。中心預計2019年千禧一代的年輕人在人數上會超過嬰兒潮一代，成為美國人數最為龐大的一代成年人群體。千禧一代現在已經是美國勞動力市場的主力軍了，他們佔到整個市場的35%。在政治領域達到合法選舉年齡的美國千禧一代在人數上接近嬰兒潮一代。