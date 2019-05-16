華州加派巡警 嚴查乘車不系安全帶

（本報訊）從本月13日起至6月2日，華州145個執法部門將派遣更多警力，嚴查駕駛人及乘客不系安全帶現象，並將給出罰款。

華盛頓交通安全委員會數據顯示，在交通事故中，平均每年有超過100人因未系好安全帶喪生。多數致死交通事故中，涉及21-25歲青年。

全華州範圍內，平均93%的人有駕車及乘車系安全帶的習慣，但一些年輕駕駛人，同時也是最容易出現交通事故的人群，很多卻沒有系安全帶的習慣。乘車過程中系好安全帶可在發生事故時，有效降低死亡率和嚴重受傷概率，然而年輕駕駛人卻時常疏於這方面的認知。

在實行「不系安全帶便要吃罰單」（Click It or Ticket）行動以來，乘客安全帶使用率在近年得到大幅提升，2017年系安全帶的乘客比例為89.7%，2018年提升至93.2%。

交通安全委員會表示，駕駛人及乘客系好安全帶並不只是為了避免罰單，而是確保每個人的安全。華州巡警、斯諾跨爾米（Snoqualmie）警局、岸線市（Shoreline）警局、西雅圖警局、西塔警局、薩馬米什（Sammamish）警局、雷德蒙德（Redmond）警局、西雅圖港警局、太平洋警局、新堡市（Newcastle）警局、麻沙島（Mercer Island）警局、楓樹灣（Maple Valley）警局、森林湖公園（Lake Forest Park）警局、柯克蘭警局、肯特警局、肯摩爾（Kenmore）警局、費德威（Federal Way）警局、科溫頓（Covington）警局、布裡恩（Burien）警局、黑鑽石（Black Diamond）警局、表爾威警局、奧本警局及阿爾戈那（Algona）警局均參與此次執法。