阿拉斯加兩架水上飛機相撞 致6死10傷

（本報訊）本月13日， 阿拉斯加凱奇坎（Ketchikan）附近兩架水上飛機空中相撞後墜毀，造成6人死亡，10人受傷的嚴重後果。

出事的兩架水上飛機分別搭載乘客11人和5人，除兩名飛行員外，另外14人都是進行觀光飛行的皇家公主號（Royal Princess）郵輪遊客。死者包括小飛機上的全部4名遊客和1名飛行員，以及大飛機上的1名乘客。另外9名乘客及1名飛行員受傷。

公主郵輪公司發表聲明說，10名來自皇家公主號郵輪的遊客一週前剛從西雅圖乘船離去，事發當時搭乘水上飛機前往迷霧峽灣進行觀光飛行，返回時在距凱奇坎約8海裡處與另一架搭載4名皇家公主號郵輪遊客的水上飛機相撞。

美國海岸警衛隊和當地搜救組織說，其中一架飛機上10名乘客中有9人獲救，1人下落不明，後尋回屍體。另一架飛機上的4名乘客和飛行員共5人全部遇難。凱奇坎醫院發言人說，送醫的10人中1人情況危急，其餘9人傷勢較輕。

皇家公主號郵輪5月11日從加拿大溫哥華啟航進行為期7天的冰川之旅航行，原定5月18日抵達安克雷奇（Anchorage）。受飛機相撞事故影響，郵輪未按計劃進行下階段航程，目前停留在凱奇坎。

美國聯邦航空局和國家運輸安全委員會已參與事故調查。