麻疹捲土重來大爆發 華州禁止家長拒為子女接種疫苗

（本報訊） 美國疾病控制和預防中心13日公佈的最新數據顯示，從今年年初至本月10日，美國麻疹病例總數新增839例，這個數字已創1994年以來年度麻疹病例數的新高。

這一早年在美國便已幾乎銷聲匿跡的傳染性疾病今年卻捲土重來，在多地爆發，華州境內今年感染麻疹的人數達到70餘例。其中一個原因是許多家長以個人、宗教及哲學理由拒絕為子女接種MMR混合疫苗。

MMR混合疫苗可有效預防麻疹（Measles）、腮腺炎（Mumps）及風疹（Rubella）3種高傳染性疾病。但由於多年前曾爆出醫學謠言，稱MMR疫苗可導致嬰幼兒罹患自閉症（Autism），許多家長因此拒絕為子女接種疫苗。更有一些家長以宗教信仰（例如用疫苗避免死亡是違反神的心意等）或醫療自由為由，拒絕讓自己的孩子接種疫苗。

華州作為全美17個可因個人及信仰理由拒絕接種疫苗的州之一，在此次麻疹大爆發中受到極大影響。州長英斯利日前簽署法令，禁止未成年人家長以非醫療理由拒絕給子女接種疫苗。

英斯利在法令簽署過程中表示：「我們應該聽信科學及醫藥學，而不是社交媒體。只有科學及真理才能讓我們健康，而不是整日人心惶惶。」

新法令將由7月底開始正式生效。屆時除獲得正式豁免外，任何兒童都必須在上學或進入保育中心前接種預防傳染病疫苗。其中小兒麻痺症、百日咳及麻疹等十餘種疫苗均在要求接種範圍內。

在法令簽署前，一些反疫苗人士高舉口號，聚集在華州會議大廳，稱民眾需要醫療自由，政府無權剝奪民眾選擇的機會。

在MMR疫苗普及以前，全美年均約有400-500人死於麻疹。麻疹初期症狀包括發燒、流鼻涕及心神不寧等，隨後從頭部開始出現紅疹，慢慢遍及全身。病人在出疹前4天及紅疹消失後4天期間均有傳染性。在感染病毒期間，一些患者還會出現嚴重併發症，例如腦腫脹，最終可導致失明、耳聾及肺炎等。一些病情嚴重的病患最終可能會死亡。麻疹病毒傳染性極強，未接種疫苗者一旦接觸感染源，則有90%的幾率感染疾病。此次華州克拉克郡（Clark County）作為全美其中一個麻疹爆發地點，其公共衛生署主任Alan Melnick表示，在這次麻疹爆發中，800名兒童因未能證明是否接種疫苗，不得不暫時停課，他認為「提高在校學生接種疫苗率，才是保護孩子們的基礎。」