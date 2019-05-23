開啟職業生涯最佳城市：西雅圖位列全美第7

（本報訊）在線理財網站WalletHub發佈最新排行榜，對比美國各大城市在開啟職業生涯方面的兩大要素：工作機會數量及生活質量後，得出排名，西雅圖在開啟職業生涯最佳城市榜單中排名第7。

在進行對比的兩大方面中，就業機會所佔比重高於生活質量。就業機會中包括就業增長率、平均起薪、工人貧困比例及入門級職位數量等。

相對於工作機會數量，生活質量方面所包含的內容較少。這方面衡量員工每週工作時間、平均通勤時長、住房可負擔性及預計人口增長數量等。

總和兩方面考量，本地西雅圖及塔可瑪（Tacoma）兩市紛紛上榜，塔可瑪位列第68。入榜的前15個城市分別為：

1. 猶他州鹽湖城（Salt Lake City, UT）。就業機會：1，生活質量：2。

2. 賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh, PA）。就業機會：4，生活質量：6。

3. 佐治亞州亞特蘭大（Atlanta, GA）。就業機會：2，生活質量：12。

4. 佛羅里達州奧蘭多（Orlando, FL）。就業機會：3，生活質量：8。

5. 德克薩斯州奧斯汀（Austin, TX）。就業機會：7，生活質量：5。

6. 明尼蘇達明尼阿波利斯（Minneapolis, MN）。就業機會：14，生活質量：4。

7. 華州西雅圖（Seattle, WA）。就業機會：11，生活質量：11。

8. 北卡羅來納州羅利（Raleigh, NC）。就業機會：19，生活質量：9。

9. 馬薩諸塞州波士頓（Boston, MA）。就業機會：6，生活質量：45。

10. 科羅拉多州丹佛（Denver, CO）。就業機會：15，生活質量：19。

11. 佛羅里達州坦帕（Tampa, FL）。就業機會：9，生活質量：43。

12. 南卡州查爾斯頓（Charleston, SC）。就業機會：24，生活質量：7。

13. 緬因州波特蘭（Portland, ME）。就業機會：22，生活質量：10。

14. 密蘇里聖路易斯（St. Louis, MO）。就業機會：8，生活質量：54。

15. 加州舊金山（San Francisco, CA）。就業機會：12，生活質量：47。