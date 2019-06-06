華州高中學生終於得到解放。從明年開始，可以正式申請豁免參考華州制定的高中畢業試，改以能符合畢業意識形態要求的其他條件，也可以照樣獲得畢業證書。

這思維可能不適用於傳統教育評核制度，因為它破壞了統一考試的劃一性，也未必受到一些專攻考試及格或爭取高評分的人士歡迎與支持。

良好與開明的教育制度是不浪費人力資源，鼓勵學生全面性參與學習，而不是考畢達標就完成學業。單靠一次考試作為評核個人成績有時也會造成不公平現象；倘若學生在狀態不佳時期考試，他未必能做到最好的個人發揮，影響成績或因此不符合畢業要求，有可能會影響個人的前進發展，或要反覆花時間重考，浪費光蔭。

一試定優劣有利有弊，今次由州長簽署立例成法的豁免高中畢業考試，其實是可以減少了某些重複評考程序。例如學生早已申獲更高等的學術認可成就，如被大學錄取或已得到奬學金繼續高等教育等，這樣高中畢業試就會淪為因考試而考試的行為，它的考核早都已被更高層次的學術認可覆蓋。參考頓時失去意義。

可能很多人在未理解豁免考試詳情前會感到華州對高中學生要求降格，其實這是一次升格的表現，因為申請者必然是有更優越的成績在手才能來要求不參考畢業試；另外如果在考試失敗但卻有更廣泛的後補機會，這也是兩全其美的。