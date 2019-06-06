華裔父親為連頓校區籌款 提交$1.4萬支票助償還午餐債務

（本報訊） 被譽為「學校午餐債務爸爸」（School Lunch Debt Dad）的華人男子Jeff Lew，作為一名父親，他以為校區籌款，幫助學校償還午餐債務作為己任。已為華州多校區解決了燃眉之急。

本月3日，Lew在其推特頁面發佈新消息：「我剛剛為連頓（Renton）校區送去了面額為$14,406.03的支票，幫助他們償還了部分午餐債務。感謝所有在gofundme頁面為此捐款的每一個人！」

這位華裔父親認為，自己為此做出的努力十分必要且有價值，因為學生不應該為自己享用午餐而感到羞愧。僅在2017年一年內，Lew就為西雅圖校區籌款2.1萬美元，用以償還午餐債務。這一籌款活動最終還獲得了知名歌星John Legend的支持，他自掏腰包捐獻5,000美元，最終總籌款額高達5萬美元。

除西雅圖校區外，他還在捐款網站上為塔可瑪（Tacoma）及斯波坎（Spokane）校區籌款。同時，在今年早些時候，由於聯邦政府宣告部分機構關門，導致諸多政府工作人員無糧可出，甚至只工作卻拿不到薪水。Lew還為這些聯邦職員發起籌款。

他對本地媒體表示：「直到在找到永久解決方法之前，我都不會停止籌款活動」。目前華州法律禁止「午餐羞辱」（Lunch Shaming），低收入家庭學生無法購買午餐不可被加以明顯標籤。Lewis認為「這是一個良好的進步，但並不是理想的解決方案」。他提倡讓校區為學生提供免費午餐，結束一切的債務和羞愧。Lew認為，籌款就像一枚創可貼，最終會從傷口脫落，治標不治本。若不能從根本解決問題，午餐債務將永無休止。