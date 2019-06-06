西雅圖全僑敬老千人宴圓滿成功長者窩心

（本報訊）持續六年、由西雅圖全僑代表策劃的敬老千人宴，日前已一連三晚在華埠康樂酒家招待逾一千一百多名長者歡聚，免費用餐。二Ｏ一九年度敬老千人宴籌委會在經過短暫的募捐行動後，已成功達標取得所需餐費，並有盈餘捐贈給本地三個與長者服務相關的社會組織，包括仁人服務社、耆德會及健安療養院豁下的新長者護理機構AiPACE。

今時今日一頓簡便餐對很多人來說都是微不足道的消費，但這卻能窩暖社區長者們的心。每年一度的長者晚宴就成為符合參與資格、年滿七十二歲或以上長者們期盼的既定活動。在過去六年來，值得表揚的是每一位長者都準時出席不誤點，在現場義工協助下大家順序入坐，絲亳不亂。

中國人的圍桌用膳總是具備多種意義，兼具溫飽身心功能。長者們盼的並不光止於一頓飽肚晚飯，他們更盼的是透過這頓晚飯所發放的喜悅，因為能與同年代老友相聚閒聊的機會越來越珍貴。這一場飯局讓逾千名老人家共聚一堂，融融細語，互道近況，再次叮囑大家都要保重身體，又相約期望明年一定要再參與。桌上放著由贊助商送給每位長者的小禮物，物輕情意重，卻足以傳達西雅圖華裔社會關懷長者的滿滿心意。

為了日後讓更多社區人士參與敬老千人宴的籌備與傳承工作，籌委會除了需要努力籌集善款外，更需要龐大的義工隊伍作為後援。故此今年特別將三晚的飯宴分成三個獨立單元，每一個晚上的娛樂節目都由不同組合的義務表演團體負責，每晚大會司儀也輪換新人，擴大義工服務人數和參與機會。此舉將會令這個從來不設主家席，每一席都是以每一位長者為主⻆的社區晚宴，來年有更大擴展空間，讓更多長者受惠。