入學率低 財政周轉困難 兩所特許學校永久關閉

（本報訊）總部位於加州的綠點公立學校（Green Dot Public Schools）日前宣佈，將關閉華州兩所特許公立學校。一所是位於塔可瑪（Tacoma）的命運中學（Destiny Middle School），另一所為肯特市（Kent）的Excel 特許公立學校。

綠點公立學校方面表示，此次關閉兩所學校主要原因為學生入學率低，財政困難加劇，學校將於本月底正式停業。目前綠點公立學校咨詢小組，正在與受學校關閉影響的學生家庭進行一對一服務，希望盡快幫學生找到合適的學校，令他們完成學業。塔可瑪公立學校方面也明確聲明，將幫助所有學生安排新去處。

此次命運中學的關閉，意味著塔可瑪本學年已正式關閉兩所特需學校。SOAR Academy已於本年度1月份關門。也就是說，在本學年結束後，峰會奧林匹斯高中（Summit Olympus High School）將成為塔可瑪地區唯一一所保留下來的特許學校，供9至12年級學生就讀。

峰會奧林匹斯高中校長表示：「關閉學校是一個十分艱難的決定，我們的心與受影響的社區同在。我們仍將致力於服務塔可瑪社區。在我校，我們十分激動地宣佈，我們的應屆畢業生，100%均收到至少一所四年制大學的錄取通知書。學生們的考試成績漲幅明顯。」