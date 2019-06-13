911恐襲現場重現？紐約直升機撞樓起火 飛行員當場斃命

（本報訊）6月10日，紐約當地時間下午2時左右，一架直升機在曼哈頓（Manhattan）中城的一棟54層辦公樓樓頂緊急迫降後著火，已有至少1人死亡，確認為直升機飛行員。

事故發生在距洛克菲勒中心（Rockefeller center）和時代廣場（Times Square）北邊不遠的第七大道一棟54層辦公大樓樓頂。美聯社消息稱，直升機是在大樓頂部硬著陸，駕駛員當場死亡，現場一度起火，被消防員迅速撲滅。美國聯邦航空管理局（FAA）表示，直升機上沒有乘客，只有飛行員一人。紐約警察局呼籲市民避開事發區域。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）也已趕到現場，表示「911事件以後，聽到有飛機墜樓總令人擔心，但這次事件還沒有任何與恐怖襲擊有關的信息」。

FAA稱，墜毀直升機是一架奧古斯塔（Augusta）AW109型輕型直升機。從社交媒體上傳出的視頻片段可以看到，畫面中的直升機在飛行中高度突然大幅下降，稍微穩定後向曼哈頓飛去。白思豪表示，事發地臨近川普大廈，該區域禁止未經申報的直升機飛行。

墜機事故後，社交媒體上也傳出大量人員被疏散的視頻。 「我們感受到了大樓在震動，很快就接到了疏散指示。」 一名現場工作人員說。至於事故原因，NBC稱可能是由於能見度低和雨天造成的。

與此同時，總統川普也第一時間發推表態：「我已獲悉紐約市直升機撞樓的消息，我們偉大的第一救援隊在現場表現非凡。感謝你們一年365天，每週7日，每日24小時的不間歇工作。如果你們需要任何幫助，川普當局隨時待命」。