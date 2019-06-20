印度裔議員重提辛酸往事 Pramila Jayapal分享墮胎經歷

（本報訊）近日，華州D區民主黨眾議員Pramila Jayapal在《紐約時報》專欄中提及心酸往事，不惜揭開瘡疤談論自己20年前的墮胎經歷。稱那是一個「令人心碎」卻正確的決定。

她在文章中寫到：「我從未在公開場合提及過我墮胎的經歷，在某種程度上我覺得我應該永遠不要提起這件事，因為這是一個極為私人的決定。」

她曾明確表示，自己目前22歲的孩子Janak是非二元性別者（Gender Queer），即「不單純歸屬於」傳統意義上男性或女性的自我性別認同。由於懷孕期間出現併發症，Jayapal過早生產，Janak出生時體重僅有1.14磅，性命垂危，不得不無數次地接受輸血治療，頻繁出入進診室。但Jayapal認為孩子的到來仍然是「難以置信的財富」，因為他最終存活下來，甚至剛剛成為了一名大學畢業生。

醫生曾警告Jayapal，若她再度懷孕很可能出現同樣的併發症，造成一樣嚴重的後果。因此她與第2任丈夫決定不再生小孩，但卻意外懷孕。她描述自己的心情稱：「我很苦惱。我想要孩子，但我既沒準備好，也未曾從之前的痛苦中恢復過來。我非常慶幸Janak活了下來，但卻不敢再去冒險。我必須自己做決定，因為最終懷孕在身體中攜帶嬰兒的人是我，我有可能再度面臨緊急剖腹產，我的孩子可能因為極度早產，在出生後承受嚴重甚至致命的後果。」

她在文章中表示，自己身在華州深感幸運。因為華州早在羅訴韋德案（Roe v. Wade）前便已立法，於1970正式將墮胎合法化。她稱自己的一些朋友反對墮胎，但她既不要求別人分享她的言論，也不希望任何人試圖說服她。她只希望「女性可以自由選擇，選擇不應該建立在別人的意見基礎上。」