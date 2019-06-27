位於華州、全美最大食物銀行之一的西北豐收最近在西雅圖市中心南的工業區內開設了全城第一間社區市場。市場性質與功能雖然是食物銀行，給有需要人士行方便，提供免費食物；唯方式卻不一樣，它以超市模式讓有需要人士如置身超市購物，自己選取免費食物。在施予的同時也顧及求助者的尊嚴。

每一個人心中都有量度自尊的尺，尊嚴基本上是無價的；但到了要送出自己的尊嚴來換取生存伸手求助時，應該是遇到生活中一定的困境或別無選擇餘地，才會把這無形的最後防線卸下。

人要臉，樹要皮。樹沒有皮會死掉，人的臉其實就是指尊嚴，而並不是一般所指的虛浮假面子那回事。尊嚴是信心與動力的源泉；要放下尊嚴去活著並不是容易的事，有些人放下自尊後就會變得喪志，嚴重者會產生放棄自己的傾向，活著卻像死去一般，情況更糟糕。所以凡有德行者在待人接物時，都會為他人保留三分臉，而絕對不會去盡剝掉他人臉皮，好讓他人渡過難關。

西北豐收改良了派食物的方式，不光照顧受惠者的飽肚，還護及他們的自尊。這種心靈與精神健康的照顧，在幫助有需要人士去渡過難關時往往能發揮無窮的正能量。千萬別少看一些微細的關懷與動作，它往往是幫助遇困境者再站起來的無形支撐。

助人為快樂之本，倘若改變某些表達或方式，就能起到事半功倍的效果，何樂而不為。西北豐收的社區市場是助人楷模，盼它成為社區服務的借鏡。