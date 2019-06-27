華埠國際區的吃玩住學

西雅圖海鷹隊

Seattle Seahawks

6月14日， 來自海鷹隊和eMission Continues的志願者幫助景觀、繪畫和美化Nisei 退伍軍人紀念館。該項目是NFL 100週年慶典和“Huddle for 100”活動的一部份，該活動鼓勵大家在社區中做100分鐘的志願者活動。

CenturyLink體育館

首要和目標是熱情好客

CenturyLink Field 專注於提供本地且可持續和新鮮的美食給球迷。很榮幸通過我們的夜市社區特許計劃（Night Market community concessions program），將先鋒廣場、華埠國際區和SoDo的近鄰文化帶入體育館。

美國酒店 青年旅舍

Hostelling International

at the American Hotel

青年旅舍位於一棟經過翻修的1926年歷史建築內，是一個多元文化的旅客中心。宿舍提供私人房間和宿舍間，床位以每晚$37美元起預訂。旅舍還提供免費無線網絡、互聯網、電視室、24小時廚房和用餐區。

520 S. King Street St., WA 98104

206-622-5443

americanhotelseattle.com

仁人服務社 CISC

仁人服務社通過提供資訊、轉介、倡導、社會及支援服務，幫助金郡的移民在其社區中走向成功。服務包括：仁人雙語學前班，青少年課餘活動計劃，英文教學及入籍班，晴園樂齡中心及醫療保健教育與推廣計劃。

611 S Lane St., Seattle, WA 98104

206-624-5633

www.cisc-seattle.org

陸榮昌博物館

Wing Luke Museum

陸榮昌博物館不僅僅是一個博物館，還是一個可以讓大家了解華埠國際區從20世紀初到現在的歷史、景點和故事。目前的展覽包括亞太裔美國科幻小說、全美華埠攝影展，以及傳奇偶像李小龍。這個隸屬於史密森尼會員和國家公園服務聯盟區域的博物館，是任何想要了解更多真實西雅圖的人的必訪之地。

719 S. King St. Seattle, WA 98104

週二至週日：上午10點至下午5點

206-623-5124

wingluke.orgwingluke.org

環球旅行社/

西雅圖華人服務中心

Global Travel/Seattle Chinese Service

環球旅行社代理各大航空公司，世界各地和美國國內特價機票，並有中國特價團、巴士團及經常組團前往溫哥華觀賞演唱會。並有特價優惠中國10年簽証、各國簽證、機場接送、自由組團、賭場巴士團接送等服務。

659 S. Weller St., Seattle, WA 98104

營業時間：

週一至週五：

早上十點到下午五點

週六：早上十點到午三點

週日休息

206-381-9888

globalseattle@gmail.com

西雅圖華人服務中心則特辦中國各類委託、證書。單身證明、放棄書。各類公証、翻譯文件等服務。律師辦理遺囑、信託。房產轉換。各類移民、身份轉換、簽証。

659 S. Weller St., Seattle, WA 98104

206-618-1878

seattlecsi@yahoo.com

特許學校 Charter School

在您所在地區的另一個選擇，以發現、創新高品質從K-12年級的學校，對學生而言正在改變公立學校的遊戲戲規則。

206.424.2780

wacharters.org

華埠國際區圖書館 ID Library

西雅圖公共圖書館提供免費課程，幫助大家學習英語（ESOL），並為獲得美國公民資格做準備。拜訪西雅圖公共圖書館華埠國際區分館，查找各位所用語言的報紙和其他資料，或獲得普通話，越南語或韓語的幫助。

713 8th Ave. S.

Seattle，WA 98104

週一至週二：下午1點－晚上8點

週三至週六：上午11點至下午6點

週日：下午1點至5點

206-386-1300

spl.org

如果各位再次加入社交媒體圖標，圖書館資料會在Facebook，Twitter 和 YouTube上出現。

Washington Federal 銀行

華埠國際區分行

Washington Federal Bank 已有100多年的歷史，一直在幫助像我們這樣的社區茁壯成長。因為華埠分行優良的服務和品質，客戶對我們的評審達到4.9星級，因此能被Money Magazine 授予Best Bank的榮譽和頭銜。讓我們繼續贏得為大家服務的機會，讓各位成為我們的客戶。

601 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

週一至週五：上午9點至下午5點

206-624-7581

washingtonfederal.com/locations/

washington/seattle-international-district

美味來

Hong Kong Bistro

東主Ben說：「我們的點心新鮮夠熱，因為是在顧客下單時才現製，是華埠國際區唯一採用這種即叫即製的服務，因為我們希望食客能感受到我們的高質量和高品味。」

美味來特別休業一個月重新裝修改換容顏，擁有現代藝術品，呈現出暖色調和木質設計，全新傢具和酒吧檯，菜單也是新的。整個環境給顧客溫暖舒適的感覺。Ben表示：「 我想改變中餐館給人陳舊和骯髒的印象，希望我們帶給大家的是乾淨而現代化的餐廳風格。」

另一個新概念是，美味來可能是目前唯一的一家，在每張餐桌上提供免費檸檬瓶裝水的服務且可免費續加。

507 Maynard S., #511C, Seattle, Wa 98104

206-682-1922

7天營業：早上10點至凌晨2點

點心皇 Dim Sum King

東主Amy Eng表示：「點心皇以新鮮和優質的原料，採用最迅速的外賣服務態度，努力為客戶提供43樣最好的點心。顧客可以根據需要，從只買一樣點心到任意的數量。我們的價格經濟實惠，大概每個僅70-80美分。我們每天賣出超過1000個叉燒包，客戶給我們4星和5星的評級。我們向西雅圖和表爾威的許多亞洲餐館批發銷售，因為他們喜歡我們穩定且高質的水平。」

7天營業：上午6:30至下午6點

617 S. Jackson St., Seattle WA 98104

206-682-2823

生隆酒家 生隆酒家

Harbor City

生隆酒家老闆馬先生說：「從港式點心到中式燒烤櫃檯，再到美味的海鮮菜餚，我們應有盡有。我們最受歡迎的是提供一站式的中菜餐飲服務，是客戶最方便的中餐館。我們的地方很乾淨，氛圍很好。」生隆燒臘晚餐和午餐很受年輕人和老年人的歡迎。

707 S. King St., Seattle, WA 98104

7天營業：上午8:30至晚上11點

206-621-2228

harborcityrestaurant.com

康樂酒家

House of Hong

東主李寶夫婦表示：「餐廳進行了大規模的裝修，以新面貌、新管理，新風格的營業，在評審中獲得了4星的評級。餐廳寬敞舒適，設有三個獨立貴賓室和一個舞池，可提供舉辦各社團活動、婚禮、生日、彌月等大小派對。除各款點心，康樂還提供粵對和北餐等美食。65英寸電視屏幕，特別是在世界盃和球賽期間，體育迷會聚在我們這裡。」酒家並提供許多免費的泊車位。

409 8th Ave S., Seattle, WA 98104

7天營業：上午9:30至晚上10點

206-622-7997

houseofhongwa.com

綠島 Purple Dot

去年，我們的顧客對綠島現代時尚的裝修感到非常興奮，紫色圓點為大家帶來美妙的用餐體驗！港式食品和點心是綠島的專長。如果各位想在深夜享受餐點，我們在星期五和星期六營業至凌晨3:30，平日營業至凌晨2點。如果沒時間用餐？綠島還提供Yelp的外賣和送貨服務。我們還有種類和數量繁多的葡萄酒和啤酒提供大家選擇，以搭配各位的美味食物。所以，如果美味的點心和青島啤酒是您想要的，綠島會為您提供服務。我們有一個私人房間，可容納多達10人的聚會。

週一至週四：早上九點至凌晨二點

週五至週六：早上九點至凌晨三點半

週日：早上九點至凌晨二點

206-622-0288

515 Maynard Ave S, Seattle, WA 98104

翠苑 Jade Garden

經理Weng Chan說：「我不想吹噓，但只你要進來我們的餐廳試試食物，就會發現它無可抵抗的美味和可口。」尤其是週末，客人需要等待就座，因為餐廳裡外都擠滿了食客。餐廳的點心有時在工作日是很容易被銷售一罄。翠苑點心種類多且有趣，難怪大家晚上喜歡去吃點心，新裝潢的設置為食客們提供了一個更廣闊且新鮮空氣的環境。

週一到週四：上午9:00至凌晨2:30

週五到週六：上午9:00至凌晨3:30

206-622-8181

424 7th Ave. S., Seattle, WA 98104

jadegardenseattle.com

大同飯店 Tai Tung

大同飯店由“ Grandpa Quan”於1935年創立，是西雅圖歷史最悠久的中餐館。它價格合理、氣氛友好、服務員忠誠，有些人在那裡工作了半個世紀！此外，它是一個為許多人留下美好回憶的地方，多代顧客會在大同開始他們第一次的約會，李小龍在那裡有一張最喜歡的桌子，老闆Harry Chan是社區的 fixture。

655 S. King St., Seattle, WA 98104

星期一至星期四：上午11點至晚上10點半

星期五至星期六：上午11點到凌晨12點

星期日：上午11點至晚上10點

206-622-7372

taitungrestaurant.com

魚躍門海鮮酒家 Joyale

魚躍門有兩個優點是大多數在華埠國際區餐廳沒有的條件，一是免費停車，一是餐廳可一次容納500多人。週末享用點心無需等待很長時間拿到座位，這是大型人多朋友聚會的理想選擇餐廳。它的點心價格適中，廚房可為客人提供任何風格烹飪法的海鮮主菜和提供其他美食。這對夫婦與在Martin Luther King Way上的鯉魚門(Joy Palace Seafood )餐廳有關，魚躍門和鯉魚門是姐妹檔餐館。

環太平洋中心（Pacific Rim Center）

900 S Jackson St., Seattle, WA 98104

206-623-1318

7天營業：上午10點至晚上10點

聚昌麵廠

Tsue Chong Co., Inc.

第一次來華埠國際區到我們麵廠的孩子們經常會買一袋幸運籤餅，他們表示看到麵廠的生產流程，是行程中最有趣的一站。這家家族企業以玫瑰品牌（Rose Brand）銷售，已經生產麵條超過100年。除了新鮮雞蛋麵、米粉、烏冬麵，蛋捲和餛飩皮及許多其他麵條產品外，麵廠現在每天可生產8萬個幸運籤餅。大家可以通過有趣的口味定製幸運籤餅並創造自己的幸運籤條。在我們零售店和本地市場可以找到我們麵廠製作的玫瑰品牌產品。

801 S. King St., Seattle, WA 98104

麵廠零售營業時間：

週一至週五：早上九點半到下午五點半

週六：早上十點到下午二點

週日休息

206-623-0801

info@tsuechong.com

錦棠海鮮酒家

Honey Court

一位忠誠的顧客說：「錦棠美味點心總是新鮮且夠熱，還有一些獨特的食物，例如蒸排骨飯煲，這在其他餐館沒有提供。定製的海鮮晚餐很美味，包括燉雞肉和人參，烤螃蟹，龍蝦，蒸魚，北京烤鴨，活蝦，走地雞，象拔蚌和豆豉醬蒸鰻魚。客戶對錦棠新穎的食材設計和藝術手藝讚不絕口。

516 Maynard Ave. S., Seattle, WA 98104

206-292-8828

7天營業：上午9點至凌晨3點

facebook.com/pages/Honey-Court-

Seafood-Restaurant

世界比薩餅 World Pizza

世界比薩餅供應最好的素食比薩餅，採用本地最好的食材烘烤而成，包括朝鮮薊（articokes）、蘑菇、核桃、鳳梨和香草。最受歡迎的是馬鈴薯披薩（potato pizza）。客戶還表示餐廳提供有最好的醬汁、薄皮和精心製作均勻分佈的配料。東主Aaron和Wren Crosleycone很高興他們的餐廳被許多其他家族企業所包圍。

672 S King St，Seattle，WA 98104

週一到週四：上午10點至晚上9點

週五和週六到晚上10點

週日到晚上8點

worldpizzaseattle.com

宇和島屋

Uwajimaya

家族擁有的宇和島屋已經為本地西北社區服務了90年。在宇和島屋品質是最重要，包括了：關係、經驗、知識、健康和食物。宇和島屋擁有充滿樂趣和美味的亞洲小吃和雜貨、生猛活海鮮水族箱、獨特的廚房用具、亞洲特色美食和汎亞美食廣場，一定會讓您和您的味蕾驚喜不已。

600 5th Ave. S., Seattle, WA 98104

星期一至星期六：上午8點至晚上10點

星期天：上午9點到9點

206-624-6248

uwajimaya.com

Vuu’s 美容學校

Vuu’s Beauty School

Kim Nguyen 的目標是讓大家看起來不僅美麗，而且是最好的形象。2010年，Kim Nguyen 在華埠國際區創立了Vuu美容學校。多年來，她的學校培養了數百名教師和學生成為理髮師和髮型師，為許多想要開設自己沙龍的人創造了夢想。她也是眼眉永久化妝的專家。 除了美髮訓練，Vuu的美容學校還教授美容和指甲美學。

807 S King St.，Seattle，WA 98104

週一至週六上午10點至下午6點

206-340-2655

Vuubeautyschool@gmail.com

www.vuubeautyschool.com

三城眼鏡店 三城眼鏡店

Paris Miki Optical

三城眼鏡店於1930年在日本成立，擁有超過85年的經驗，是一家享譽國際的眼鏡連鎖店，在美國、歐洲、澳大利亞和亞洲擁有1,000多間分店。三城眼鏡店的所有員工，都致力於延續公司提供熱情好客和真誠客戶服務的經營理念，為客戶提供各種優質時尚的鏡架和鏡片。

600 5th Ave＃109

Seattle, WA 98104

週一至週日：上午10點至晚上8點

206-652-8436

pm10@parismikiusa.com

提供英語、日語和中文服務

705閣樓公寓樓

705 Lofts

705 Lofts位於西雅圖華埠國際區中心的公寓社區。所有單元都有9英尺高的天花板、凸窗（bay windows）、設備齊全的廚房以及室內洗衣機和烘乾機。有些單元一間臥室700平方英尺，甚至比典型的公寓更寬敞。許多單元都能俯覽西雅圖市中心和奧林匹克山景。酒店距離輕軌、Sounder火車、巴士和First Hill有軌電街車僅步行路程，受到各行專業人士和退休居民的青睞。

705 S. Weller St., Seattle, WA 98104

206-264-7978

705lofts.com

越華超市

Viet Wah Supermarket

作為小西貢（the Little Saigon）社區最古老的雜貨店之一，越華超市自1981年以來一直提供我們社區的食品需求。尤其專門提供越南、中國和泰國產品，以及各種雜貨主食。顧客可以買到生猛海鮮，有全套服務的肉類櫃檯，以及獨特的廚具及最好的日用商品。

1032 S. Jackson St., Seattle, WA 98104

7天營業：上午9點至晚上8點

206-329-1399

vietwah.com

西雅圖彈球博物館

Seattle Pinball Museum

進入這個博物館遊人感到處在一個充滿興奮， 充滿樂趣和魔力的世界中。有一刻你正在與加勒比海（Caribbean;）的海盜和戰士們作戰；下一分鐘，可能就是埃及國王，然後被運送到星際迷航或者成為魔戒的主人。

西雅圖彈球博物館是西雅圖唯一的彈球店。它在商店裡有50個彈球機，讓客人再次感覺像個小孩，孩子們不想離開這裡，它用200台機器，可以租用在派對上供大家娛樂。

508 Maynard Ave S., Seattle, WA 98104

(206)-623-0759

週日、週一、週四：中午十二點到晚上六點

週五、週六：中午十二點到晚上八點

seattlepinballmuseum.com

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