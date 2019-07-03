法律淺談：離婚面對的各種問題

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家產如何分配？

在華州，家產如何分配並無固定方法，所有不動產、動產，有形和無形的財產，都可拿來分配；但法律規定，法官必需以「公平及合乎正義」的原則，分配婚姻期間得來的所有財產，而不一定是一人一半。在某些情況下，法庭甚至可以把私有財產分掉。

事實上，「清官難審家庭事」乃千古不變之至理。家庭糾紛往往是「公說公有理，婆說婆有理」，法官又何嘗真的喜歡插手來管分家產這種事？因此，如果離異雙方能夠和平諒解及和合理地達成「分家產」協議，特別是不影響未成年子女的利益時，則法庭往往會接納雙方的協議。但若雙方不能達成協議，法庭便會慎重考慮雙方的財產安排，考慮因素包括：

＊共同財產性質和數量。

＊私有財產的性質和數量。

＊婚姻持續之長短，雙方結婚愈久，其共有財產便愈多。

＊雙方的經濟情況、掙錢能力及收入來源。

＊哪一方會繼續付賬。

＊其他特殊情況。

至於夫妻行為不端，一般來說不會影響法庭對財產的安排，因為本州實行的是無過錯離婚。此外，州法規定法官必需考慮是否應該讓有孩子的撫養權的一方，繼續住在雙方所置的家居，以免孩子搬家。

賬單欠款如何分配？

離婚時除了分家產，所有債務亦需要分得清清楚楚。考慮因素與分產一樣，再加上債務的性質及因由。如果雙方有共同信用戶口，便應該通知信貸人，把一方的名取銷或者乾脆把戶口取銷，然後另外重開個人戶口。

配偶生活費的考慮

配偶生活費便是從前所謂的贍養費。如果一方有需要而另一方有能力的話，法庭有權決定生活費的問題。生活費的多少及持續期間，視乎每個離婚案子的情況而定，但基本上法庭會考慮以下因素：

＊雙方的謀生能力、收入、財產及其他收入來源。法庭亦需考慮職業訓練的時間。

＊雙方的年紀，身體及精神狀況。

＊婚姻持續之長短。結婚十年的贍養費當然比結了婚僅兩年的為高。因為他（或她）已為了該段婚姻作出了較大的貢獻。

＊雙方同住時之生活水平。若分手前是出入名貴餐店吃飯的，分手後的生活費不應連去麥當勞吃漢堡包也不夠。

孩子何去何從？

父母離婚，孩子最是無辜，受打擊也是最大，因此法律對孩子特別關注，事事要為孩子的利益設想。

華州離婚法規定，所有涉及未成年子女的離婚及分居程序，必需具備一份所謂「養育計劃」，而且再也不使用「兒女監管權」、「探望權」等字眼。該法例的用意是希望離異的父母，不要把兒女當作貨物你爭我奪，而是雙方均負起孩子養育成人的責任。這份養育計劃，可由父母兩人協議寫成，或者每人提出自己的計劃，再由法庭從子女最佳利益的角度，作出最後判決。法律規定，每份養育計劃必需包括以下部份：

＊居住時間表─詳細說明孩子與每位當事人接觸或居住的時間，最好是保持孩子的情緒穩定，盡量減少父母之間的摩擦對孩子造成的不良影響，以及讓孩子與父母的關係繼續正常發展。

＊說明哪一方（父或母，國兩人一起）對孩子的教育、健康及宗教信仰等方面作主。

＊安排將來解決雙方之間糾紛的方法，以免動不動就上法庭。 離異的父母必需為孩子作出長期打算，養育計劃亦顧及到孩子的需求因成長而變化而作出適當的安排。如果有家庭暴力的問題出現，或者孩子受到虐待、忽略、或其他父母不良行為的影響，法定規定養育計劃中需作出適當的安排來保護孩子。

撫養費應該由誰來付？

華州法律規定，父母雙方均有撫養孩子的責任。撫養費的數額已由法律按照雙方的收入及支出定好。收入較高的一方，便負責相對較高的撫養費，並且由與孩子相處較少時間的一方，付給與孩子相處較多時間的另一方。

撫養費的付給通常只到孩子成年（十八歲）為止。但有些情況會縮短撫養費的負擔期間。例如孩子未到十八便成婚或已能自立等。不過如果孩子過了十八歲仍在唸高中的話，法庭有權延長撫養費的負擔期。

離婚需要多長時間？

在華州，離婚的等候期是三個月，在離婚申請書和傳票送達到法庭及答辯人手上九十天後，法官才可簽發離婚令。這段期間其實是作為「冷卻期」，用意是雙方有足夠的時間復合，當然，如果離婚出現爭執而令雙方難以達成協議，離婚的時間便會拖得更長。例如在金郡，開庭的排期往往長達一年。

離婚費用知多少？

在華州法庭提出離婚的申請費目前是314元，若原訴人能証明是低收入人士，法庭可把申請費免去。至於其他費用，主要視乎當事人是否打算聘請律師（律師收費不一），以及雙方是想大家和和氣氣協議分手，抑或是反面無情，對薄公堂呢？要知道，雙方之間的歧見愈多，律師花的時間也愈多，律師費自然水漲船高。

其實兩人既然分手，大家應該冷靜地討論問題，盡量私下達成協議，並且給對方留下餘地；尤其是有孩子牽連在內的話，做父母的更加要維持友好關係，即使彼此緣份已盡，大家亦應替無辜的孩子設想，切勿「趕盡殺絕」。大人們互相攻訐，受苦的是孩子，得益最大的自然是我們做律師的了。