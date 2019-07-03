西雅圖兒童醫院自五月以來一直因部份手術室發現滋生霉菌空氣素質受污染而被迫關閉停用，該院更要將部份手術轉移到本地其他醫院進行，才能暫時解決部份問題。

對於醫院出現細菌，其實根本就是見怪不怪，要說沒細菌才不正常。問題所在是能否以第一時間控制細菌滋生，讓病患在可靠及衛生安全許可的情況下治病療養；看來兒童醫院暫時還在努力解決問題中，仍未找到答案。

雖然醫院是救治病患之地，理應是最講究清潔乾淨衛生的地方。不過很多時由於人為因素，管治不當，也容易變成細菌叢生的樂園。聴來諷刺，但實際上對體質薄弱及容易受感染者來說，無事不登遠離醫院是安全選擇，因為最安全但也是最危險之地就是這道理。

西雅圖兒童醫院已算是具水準有聲譽的醫療中心之一，但卻在衛生安全上發生問題，緃使院方已宣稱會改善，也是令人失望。在華州其實不光是兒童醫院發生了衛生問題，在本地數間著名的大醫療中心也因醫療器材消毒處理不當而令病患聞言色變。

醫院衛生水準下降是業內與大眾的隱憂。主因離不開人手與資金。醫院雖是救人之地，但也涉及成本經營與自負盈虧，美國醫院先救人後收錢導致沒有醫保的病患走數或拖欠的個案數不勝數。在成本效應平衡要求下，員工不足分薄了注意力而引起的掛一漏萬，並不是問題發生事後賠償能夠擺平的，倒霉的就祗有是病患那賠不回的健康與人命了。