夏日出遊登山好季節 避開人群享受大自然有良方

（本報訊）夏日是戶外遊玩季節，不管是在出國或在州內旅行都進入高峰期，在平日一片寧靜的山野路途上突然變得人山人海，對喜愛享受寧靜郊野氛圍的遊人會有未能盡興的感覺。一些本地登山專業人士表示，即使在登山旺季時，他們也能找到方法來享受真正的郊野大自然美景而不受人群影響。

西雅圖時報戶外旅遊專業評論員Cyrstal Paul表示，當他開始撰寫戶外山野郊遊路線時就曾被提醒要小心處理，因為西雅圖人很喜歡戶外郊遊活動，他的電郵經常收到讀者的小提示及親身經歷，豐富了他的文章內容。他以自己體驗提醒讀者，在選擇戶外郊遊路線時要避開人群，大家不一定要在假期峰湧而至。在平常或天陰的日子如果能抽空，即使是最受歡迎的山野路徑，遊人也變得稀落，獨享郊野大自然的好時機即時呈現眼前。

曾有讀者表示在剛過去的國慶日驅車到俄納岡州的火山湖遊玩，結果沿途車多人多，時間祗能花在駕車與塞車排隊之間，完全無法欣賞火山湖美景，連找一個好景點打卡拍照的機會也難尋。

華州郊野徑協會主任 Kindra Ramos又鼓勵市民可以選擇到一些非名勝步行徑遊玩，大家可能會遇上意外的驚喜。這些步行徑因為沿用人少，大部份可以完整保持大自然原狀，總比大家都湧到雷尼爾山頭爭位坐優勝得多。另外熱愛郊野的市民可以充當義工，每年華州不同的郊野徑都需要大量義工協助護理工作，透過這些義務服務，市民對郊野徑將有更深入的認知，也可以取得最新的郊野旅遊資訊。華州郊野徑協會上載一份完整的步行徑資料Hike Finder Map，歡迎市民瀏覽網站：https://www.wta.org/gooutside/map