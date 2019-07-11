濫用人臉識別技術 ICE私自掃描數百萬駕照照片

（本報訊） 最新文件顯示，美國聯邦調查局（FBI）、入境和海關執法局（ICE）特工利用國家駕照數據庫進行人臉識別搜查，在民眾不知情或未同意的情況下，已確認掃描了3州數百萬張美國人的照片。其中，華盛頓州便在這3州之一。其他兩個州分別為佛蒙特州（Vermont）和猶他州（Utah）。

長久以來，美國警方可取得嫌犯指紋、去氧核醣核酸（DNA）等生物統計資料，但各州DMV資料庫多數駕駛人「從未被控犯罪」，包括無證移民。不論是國會還是各州立法部門，均未授權發展這類系統，愈來愈多民主黨與共和黨議員批評，這種技術是危險、無孔不入且容易發生錯誤的監控工具。

喬治城隱私與科技法律中心人員魯道夫（Harrison Rudolp）痛批，此事乃是「醜聞」，這些州未告知無證移民，申請駕照後資料會交給ICE。迄今，美國有20幾州允許執法人員對駕駛資料庫進行搜查，批評者指稱，對於不知情的守法公民而言，這是對隱私權的重大侵犯。《華盛頓郵報》形容，聯邦執法人員已將DMV資料庫，轉換為史無前例的監控機制基礎。

對此，ICE聲稱，基於執法敏感性，不對「偵辦技術、策略或工具」發表評論。FBI則引述副助理局長格雷考（Kimberly Del Greco）上月在國會聽證會上的發言，指稱臉孔辨識科技至關重要，可維護公民自由及安全。