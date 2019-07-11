因訛傳川普在國慶日後將會進行追捕非法移民大行動，負責部門包括聯邦密探與美國移民及海關執法局(ICE)被揭露暗地裡將多個州的駕照申請人照片，不管是非法或合法居民，一一利用臉部識別掃瞄，入檔存查，杜絕走漏機會。這消息震驚共和民主兩黨立法者，紛紛讉責侵犯個人私隱。

由於華州是少數容許非法移民申請駕照的州，去年年初華州英斯利州長曾下令，華州牌照部祗會在收到法庭命令後才發放市民資料給ICE；但事隔不到一年再傳惡情。雖然華州相關部門表示至令也是維持法庭法令原則，沒有出賣市民；但礙於各種可能或不慎，科技將人出賣是易如反掌的事。

在科技越來越普及化的社會中，「私穏」根本將會消失於無形中。當每一個人的生活都離不開智能手機或電腦時，人類就要付出代價來換取這份現代生活的便捷。

面部識別系統在美國民間雖然還未全面普及，但大眾卻早有所聞，在亞洲地區如中國，擦臉科技早以取代擦卡，人類光靠自己的臉譜就可以四處通行。如今在美國入境處大家都不難發現有拍照然用電腦填寫入境資料的機器，其實這一拍也如同擦臉受檢，管你同意與否，個人資料即時被存檔，試問當這種方式的存查越來越普及時，又如何能讓人保留私穏。

高明的科技有賴人類輸入資料才能發揮功效，啟動記錄與追踪功能。這也是人類將自己送交科技掌控的結果，能怨誰？