華大博士生香港立法會 唯一公開面貌者 自稱無悔當初

（本報訊）7月1日，一撥極端的激進分子包圍、攻擊香港立法會。光天化日之下用鐵棍和鐵籠車反复撞擊立法會玻璃大門，直到撞破後衝入立法會大樓，在裡面肆意打砸破壞。

梁繼平（Brian Leung Kai-ping）是當晚唯一一位在立法會被示威者佔據後公開身份的示威者。他透過手機應用程序Telegram接受《南華早報》的訪問時稱，當天他在立法會大樓外留守近8小時，並等待在立法會內發表宣言的時機。

梁繼平說，當時越來越多人因憂慮警方發動反攻而離開會議廳，於是決定站到某議員的桌上，除下口罩發言。他解釋以真面目示人，並讀出示威者多項訴求的決定，是不希望在所有行動之後，沒有清晰地表達訴求，不希望公眾只記得破壞的行為，「將我們視為暴徒」。

現年25歲的梁繼平是主張「香港自立自決」的《香港民族論》編者之一，畢業自港大政治學與法學雙學位課程，目前在華盛頓大學攻讀政治學博士。在事發後，梁繼平被證實已回到美國。

梁繼平在訪問中稱，他知道當時公開身份後，會面臨被捕風險。他說：「我們沒有像父母輩的能力去移民，年輕人沒有什麼可以失去，唯一願望只是想保住自己安全，看到另一天，希望能再次參與抗爭。」

梁繼平強調，示威者損毀立法會大樓，沒有傷害任何人及警員，將議事廳的特區區徽塗黑，是要表達不信任一國兩制；塗鴉是為了紀念輕生示威者和表達議會制度不公。