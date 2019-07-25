西雅圖人受教育程度高 150大城市中位列第8

（本報訊）日前，WalletHub網站發佈全新評比結果，顯示西雅圖民眾受教育程度遠高於全美平均水平。在150個大城市中位列第8名。

網站指出，此次評比主要由11個衡量因素組成，其中包括25歲及以上成年人擁有大學及以上學歷的比例、各族裔民眾受教育程度差距及公立校系統質量等。

在各因素評分中，在擁有副學士學位（Associate’s Degree）或曾進入大學接受教育的成年人一項中，西雅圖市獲得十分可觀排名，位於第7位。同時，在大學質量方面排在第8位，擁有學士學位比例在150多個城市中也位居第13。

榜單中排在前10位的大都是擁有著名學府的城市，例如排在首位的安阿伯市（Ann Arbor），是密歇根大學（University of Michigan）所在地，整體綜合評分94.02分，遠超出排在第2位綜合評分為82.29的聖何塞-森尼維爾-聖克拉拉（San Jose-Sunnyvale-Santa Clara）。排在第8位的西雅圖-塔可瑪-表爾威地區綜合分數為73.1。

在此榜單中墊底的城市為加州維塞利亞-波特維爾（Visalia-Porterville）地區，整體評分僅為8.31分。德州布朗斯維爾-哈靈根（Brownsville-Harlingen）以12.03分排在倒數第2。