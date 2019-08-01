夏日沙灘嬉水慎防細菌感染 醫衛署定期更新本地部份沙灘安全情況

（ 本報訊） 根據日前由美國環境研究暨措施中心公佈的最新報告顯示， 在華州二百一十五個鹹水沙灘中， 佔上百分之四十一，即八十九個沙灘都是受到嚴重糞便細菌污染，有些沙灘的細菌更是經常超出安全水準，對人體有害，不適合游泳嬉水。

報告指出， 當市民在受污染的沙灘玩樂後，容易染上腸胃不適及呼吸系統疾病或耳鼻喉發炎與皮膚病等。在華州位於岸線市的Golden Gardens Beach Park;Clallam 郡的Dakwas Park 及Sooes Cline Spit County Park沙灘; Whatcom 郡的 Lummi 及 Little Squalicum Park污染最嚴重的沙灘，在經常被測試的情況下，其惡劣嚴重程度由百分之十至百分之三十三不等。報告還特別分析了將華州各郡的比較，以Whatcom郡的沙灘污染情況為最差，華州主要人口聚居地金郡則位於中等污染程度。雖然華州的沙灘清潔污染程度仍有不足，但還是比其它州如加州，伊利洛州優勝。在全國二千六百二十七個沙灘中，原來超過半數受測驗的地點都是受到污染，不適合游泳。所以因在沙灘嬉水患病者個案也在增加。

為了令市民安心到沙灘玩樂，華州醫務衛生署轄下的沙灘環境衛生評估計劃定期更新其在普捷灣監察的六十七個沙灘的水質與安全。該部門發言人表示，他們會特別關注受市民歡迎及經常到訪的泳灘及靠近排污出口及船舶停泊地點海岸，並會每週抽樣測試，以決定水質污染情況及判斷污染是否達到高危程度。通常測試會以腸球菌含量為主。腸球菌因為能生成抵抗藥物的物質，使它們不容易被抗生素殺死，且容易散播抗藥性並可在惡劣環境中生存，故近年來已成為臨床感染的重要致病菌之一。當醫務衛生署發現腸球菌含量超過聯邦標準後，他們就會發出黃色警告，建議市民不要在受污染水域內嬉水，直至水質回復安全標準為止。通常在每年國殤紀念日假期開始至勞工節前一個星期，是沙灘環境衛生評估計劃的繁忙季節，工作人員基本上是全面監察所有沙灘的水質，確保市民免受感染。

華州醫務衛生署提醒市民在計劃前往華州的沙灘時，可預先瀏覽網站https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/WaterRecreation/BeachAdvisories，查看各沙灘的水質及衛生安全報告以策安全。