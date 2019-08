夏日沙灘嬉水慎防細菌感染 醫衛署定期更新本地部份沙灘安全情況

靜雯博客 如欲參看英文原文請瀏覽:nwasianweekly.com, under the opinion section 在這個互聯網時代,歷經37年同時經營中英文兩份週報的我來說,是件十分辛苦的工作。我相信我的力量來自修女的教導。 我是在修女村長大的。小學到高中的母校是嘉諾撒聖心書院(Sacred Heart Canossian … [繼續閱讀……] about 同學會與修女