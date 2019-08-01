法律淺談：什麼是「信託擔保証書」 Deed of Trust

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通過貸款置屋的人，大概都見過一份所謂的Deed of Trust或「信託擔保証書」，這是最通用的房產抵押方式，但真正了解這份文件的性質的人可能不多。

其實這是一份用來找第三者來託管房產，以保証債務得以清償的證書；換句話說，它充其量只是一份抵押或擔保契約，與產權轉換完全無關，因為用房子作抵押來借錢的是買方，賣方簽了契據，得了錢，責任便算完了。「信託擔保証書」純料是用來表達借貸人（買方）和債主的法定關係的。

「信託擔保証書」究竟是怎麼回事呢？前面說過，那是一種抵押方式，只不過這種方式牽涉了三方（賣方沒有份兒）– 借貸人（即買方）、貸款人，和受託人（Trustee)。不難理解，貸款人(一般是銀行)要有房產做抵押，才願意借錢給買方買房子，如果這兩方選擇「信託擔保証書」的方式，借貸人或買方便需把房產在名義上託給第三者（中立的受託人），作為清償貸款的擔保。如果借貨人不履行債務的話，即由受託人出面公開售賣受押房產以清償債務。換言之，貸款人（通常是銀行）是信託的受益人，受託人僅為中間人而已，沒有任何房產權益。

誰可以當受託人呢？答案是幾乎任何神智清醒的成人都可以，但通常是由受益人的職員（例如銀行家、產權保險公司的總裁等）擔當的。其基本責任有二：

（一）如果借貸人或買方還清債務那便最簡單了，憑著貸款人持有借貸人的借據(promissory note)，債務還清了，貸款人便需將「信託擔保証書」及借據交給信託人，並將「交還產權請求」寄給受託人，請求後者把產權交還給借貸人。實際上，正如我剛才說過，受託人根本未擁有過產權，其真正的意思是取銷抵押。受託人接到通知之後，就將所謂 「產權完全交還」(Full Reconveyance)簽給借貸人，意即從此你走你路，我走我路了。

（二）但是，若借貸人或買方賴債的話，那受託人的責任便複雜多了。在這種情況之下，貸款人通常不會持著借據上法庭向借貸人追債，（其實想告也不可能，因為本州法律規定，若借貸人或屋主賴債的話，貸款人不能對其起訴並追究其個人財產，而只能把房產出售來抵債。）而寧願要受託人出售借貸人抵押的房產，以售價抵債債務。身為受託人，法律規定不能偏幫任何一方，處事要公道，所以即使受託人跟貸款人有關係，亦斷不能胡來，否則很容易輪到自己債務纏身。

這就是為什麼本州的貸款人喜歡用「信託擔保証書」的抵押方法，因為有中間人（受託人）主持公道，便不需要法庭來干預了。當然，買方可以直接把房產抵押給貸款人，可是如此一來，便麻煩多多，因為這樣一來法庭恐怕貨款人會欺負買方，所以規定買方賴債時貸款人必需向法庭申請，並且在法庭監督之下，才可把房產出售，以抵償債務。有受託人的話便不需法庭插手。

故此，在這種抵押方式之下，賣方完全沾不上邊。「信託擔保証書」必需向政府登記，登記後原件有沒有也就無所謂了。至於借據，當然由貸款人珍而重之，遺失了的話就沒法向借貸人追債；但那也不打緊，因為貸款人仍然有房產作為抵押。

說了這麼多，其實我也只對「信託擔保証書」作了最基本的介紹，但望讀者能夠明白這種文件的作用，以後碰到至少不會不知所云。