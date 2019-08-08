俄亥俄州槍手高中就想殺人？同學稱他有獵殺名單

（本報訊）3日德州發生嚴重槍擊案，事隔不到24小時，俄亥俄代頓市4日凌晨又爆發槍案，槍手在30秒內共射殺9人，隨後被巡邏警察擊斃。

代頓警察局局長理查德•比爾（Richard Biehl）週一表示，調查人員尚未查明嫌犯的作案動機。死者包括他的妹妹、他的好友。比爾稱：「他會射殺自己的妹妹聽上去似乎令人難以置信，但說他沒有意識到那是他妹妹更加難以置信，所以我們還沒弄清楚。」

當地警方稱嫌犯是24歲的白人男子貝茲（Connor Betts），事發當晚，槍手和妹妹，好友三人一起驅車前往代頓的酒吧，之後分開。槍手在向他的妹妹和朋友開火之前，已在一個小巷裡射殺了一名行人。事件中至少有27人受傷，是槍傷和逃離危險時的踩踏受傷。

當局表示，貝茲的步槍是從網上合法購買，並將它運送到代頓附近的一家槍店。警察局長稱，貝茲當時隨身攜帶了250發子彈，至少射出41發。

據貝茲的兩名高中同學透露，貝茲就讀貝布魯克高中時，他當年在校期間就曾因編了「獵殺名單」和「強暴名單」而遭停學。貝布魯克校方婉拒評論這兩人的說法，只證實貝茲曾上過這所學校。

其中一位女同學表示：「有份獵殺名單和強暴名單。我的名字在強暴名單上面。」據悉，這位女同學曾是拉拉隊隊員，她說，其實她不算認識貝茲，但當警方聯繫她，說她被列在貝茲的強暴名單上時，她非常驚訝。她表示，「警察說他有陣子不會來學校了。」

據報導，貝茲2012年編纂的獵殺名單被發現後，警方展開調查，後來貝布魯克高中大約有1/3學生因為害怕沒去上課。雖然貝茲當年因為才17歲，姓名未被公開，但這兩名同學表示，學校里大家都知道貝茲是因此事停學。

警察局長比爾週一表示，無法確認有關「獵殺名單」的報導，他補充說，即使報告證明是真的，他也會對名單與槍擊事件的聯繫持謹慎態度。「我有點不情願，即使有這樣的證據，也不能用它來解釋10年後發生的這件事。」

由於德州和俄亥俄州這兩起惡性槍擊事件，共導致31人死亡數十人受傷。全美反槍控槍聲浪也再度四起。近日就有數百名反槍人士在白宮門前抗議，呼籲政府和國會積極推動控槍法律。