黎明前的黑暗：405週末封路 修建表爾威-西雅圖輕軌

（本報訊）由於需要為修建表爾威-西雅圖線路輕軌讓路，I-405將於未來兩個週末封路施工，當局預測將造成南北雙向大規模塞車。

交通署官員表示，I-405位於NE 10th Street及Main Street間所有車道均將從8月10日11:59 pm開始關閉，直到12日早5點才能恢復通車。相同路段北向車道將從8月17日11:59 pm開始關閉，19日早5點重新開放。此次封路預計將影響8.5至10.8萬車輛通行，意味著這些車輛不得不繞行至其他路段。也就是說，這將造成SR-520、I-90、I-5及周邊城市街道交通擁堵加劇，交通署提醒民眾出行需預留更多時間。以下是具體封路計劃：

8/9晚10:00-8/10晚11:59：I-405南通往Northeast 4th Street的駛出匝道及Northeast 8th Street通向I-405南的駛入匝道將關閉。8/10晚11:59-8/12早5:00：Northeast 10th Street及Main Street路段I-405南向所有車道、Northeast 6th Street北向駛出匝道及南向駛入匝道、 Northeast 4th Street南向駛出匝道及Northeast 8th Street通往I-405南向的駛入匝道均將關閉。

8/16晚10:00-8/17晚11:59：I-405北通往Northeast 8th Street的駛出匝道及Northeast 4th Street通向I-405北的駛入匝道將關閉。8/17晚11:59-8/19早5:00：Northeast 6th Street北向共乘駛出匝道及南向共乘駛入匝道，以及Northeast 4th Street通往I-405北駛入匝道關閉。