楊安澤支持率破2% 進入第3場黨內辯論

（本報訊）華裔總統候選人楊安澤(Andrew Yang)日前表示，自己已獲得進入第3場民主黨候選人辯論會的資格。此前從未出任公職的楊安澤在最新一項民調中獲得2%的支持率，出色表現更勝政壇老手。

孟莫斯大學（Monmouth University)日前公佈針對民主黨全國代表大會可能參加者的民調結果，支持前總統拜登（Joe Biden）的民眾佔28%，與4月份的結果無太大差異，參議員華倫(Elizabeth Warren)支持率以19%次之；楊安澤以2%的支持度居第9，領先布克（Cory Booker）、歐洛克（Beto ORouke）、華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)、紐約市長白思豪(Bill de Blasio)、參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)等民主黨候選人。

楊安澤競選團隊表示，他的獨立捐款人來自20個州以上，總數已超過13萬人，這些都讓他有資格參加下一輪辯論，但最終還需民主黨全國委員會正式宣佈結果。

根據民主黨全國委員會規定，角逐民主黨總統提名者必須在委員會認可的4場民調中拿到超過2%的支持率，同時符合捐款人數標準，才有機會參加第3場辯論會。除了楊安澤，其他已獲得辯論資格的是前總統拜登、參議員布克、華倫、賀錦麗(Kamala Harris)、桑德斯(Bernie Sanders)、印州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、參議員柯洛佈查(Amy Klobuchar)和2016「藍潮」領袖歐洛克(Beto ORouke)。

楊安澤表示：「我們在這裡臉上化了妝，講出我們排練過的攻擊對話，像是在演實境秀一樣，這就是為什麼我們選了一個實境秀明星，來當我們的總統。」雖然在辯論中，楊發言時長相對較短，但妙語連珠，一些政治評論家對其相當看好，認為他的支持率最終將擠入前6名。此外，特斯拉（Tesla）創始人伊隆·馬斯克（Elon Musk）公開發推表示對楊安澤競選的支持，使得他的競選之路再添亮點。