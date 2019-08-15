為什麼所有亞裔美國人都應該贊同和支持I-1000倡議

各位移民美國的主要原因是為了能過上更好的生活。即使在目前政經紛亂的狀態下，對於那些希望為自己和家人過上更好生活的人來說，美國仍然是世界上最好的首選之國。

但是「更好的生活」並沒有在亞裔社會全面發生。美國的歷史從過去到現在，對於有色族裔來說，為獲得更好的生活仍然是一場艱苦的奮戰，有時甚至是暴力的鬥爭，對華人來說也不例外。華盛頓州在處理華人移民方面有著黑暗的歷史。華人曾被趕出塔科馬（1886年11月3日）和西雅圖（1886年2月7日）。因為本地「白人」公民認為這些外來的移民們正從他們手中奪走工作。這種言論在目前的政治氛圍下來似乎又是個耳熟的言論。可慶的是，過去這種反華情緒最終導致了1943年廢除了《排華法案》，使華人得以倖存下來，努力追求更美好的生活並蔚然蓬勃發展。

當我的祖父母到達美國時，他們掙扎犧牲，但這不是一場單一的鬥爭。對大多數移民來說，無論是哪一個族裔，過去都面臨或多或少同樣的處境。更進一步的來說，我們的美國，是建立在奴隸雙手拼搏下的國家，這些人應該是有條件在美國平等以待。但遺憾的是，我們這些有色族裔卻從來沒有能與主流文化平起平坐的權利和對待。

今天，追求更美好生活的過程與過去大致相同，但又有些不同。過去移民們為逃避生活困難和政治暴力前仆後繼地來美國，而現在有些人或是出於財政和政治原因，為尋求更大的經濟機會來美國。不論移民的目的為何，但一個不變的真理那就是新移民逃脫了過去移民遭受的困境和難處。他們現在所享有的優勢，是通過許多前輩的痛苦，犧牲和堅持而獲得的。前輩移民們不是帶著大把的錢財或受過高等教育的移民者，但他們知道夜以繼日努力工作，才能夠獲得像如今新移民的地位和經濟條件。

這就是為什麼我認為只要是源自移民的人士，都不應該反對I-1000。去推翻I-1000而以R-88全民公決案來取代。各位要知道美國一直存在種族歧視和對少數族裔在言行上歧視在。這就是為什麼有色族裔社區，總是形成在最不理想的大都會區域的原因。我們所在的華埠國際區，就是設定在歧視和系統性的紅線下，被處在西雅圖市區的邊緣地帶。儘管如此，我們的社區還是倖存下來，因為它的建立是在主張必需分享收益的原則下的產物。

在反對I-1000的華人部落客文章裡，最糟糕的言論是「我得到了所有其他人成就」的心態。文章中大言無慚地享受繁榮優勢，卻無感於這些是來自去世和犧牲前輩祖先的努力，這是最可悲的自私行為。享有的特權使他們陷入絕緣的泡沫中，使他們免受許多有色人種面臨現實窘境的影響。我知道這種思維，他們來自不同的地方有不同的規則，迫使他們有不同的世界觀念，一套不同於過去一代移民的規則。

但這就是美國，即使在這個以政治決定國家走向性的時代，善良的人總是幫助那些有需要的人。這是我們美國之所以不同於其它國家的特別原因。

最重要的是，尋求推翻I-1000的華人，應該深入了解自己的心靈並嘗試了解真正的美國，思考所有在忍受掙扎壓迫下，為體制戰鬥，並為各位現在的機會獻出生命的人。各位有權在美國欣欣向榮並贏得自己的優勢，但這並不包括要去剝奪其他人同樣的機會。作為一個群體的亞裔美國人，是美國最多樣化和發展最快的群體之一。然而不是所有的人都是自然科學家、天才學生或聰明的企業家。很多人是普通生民百姓，應該有更好的生活機會。

各位的繁榮富足不應該以別人的機會為代價。各位的繁榮富足應該是提供給其他每個人都有同樣的機會，讓大家都能過上更好的生活，這就是I-1000追求的目標。