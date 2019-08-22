華州兩所大學獲聯邦撥款 用於升級地震預警系統

（本報訊）日前，美國地質調查部門宣佈，撥款1,250萬美元用於升級地震預警系統ShakeAlert，華盛頓大學及中央華盛頓大學（Central Washington University）為此次參與研發的7所西海岸高校中的兩所，將獲得全部撥款的1/3。

ShakeAlert作為地震預警系統，早已在華州、俄勒岡州（Oregon）及加州3個西海岸州投入使用，它並不能提前預測地震，但卻可以在地震剛剛開始之際，提醒民眾何時會正式影響當地居民。距離震中較遠地區的居民受益最為明顯，他們可提早做出準備，尋找合適的遮擋物、關閉水閥及煤氣閥門，避免人員傷亡。該系統對一些民眾來講，幾乎對他們的生死起著決定性作用。在洛杉磯地區，ShakeAlert已經被製作成一款手機app，西海岸其他地區也將效法。

此次華盛頓大學、俄勒岡大學（University of Oregon）及加州理工學院（Caltech）將成為領導並管理ShakeAlert的主要機構。此次撥款的首年度，華大將獲得$3,744,617資金，其中大部分將被用作購置新地震儀，相關部門將增添104個地震儀，以獲得更精準預測。而中央華盛頓大學將在首年獲得47.4萬美元撥款，第2年再次獲得24萬美元，用以操作系統所需的導航站點。