靜雯博客

如欲參看英文原文請瀏覽：nwasianweekly.com, under the opinion section

潤飾簡歷並不是什麼新鮮事。然而，當有人聲稱自己有兩年為新聞機構撰稿的經驗，但事實是根本沒有。那這就不是潤飾而是個謊言。

這個新聞機構就是我們－ 西華報英文版the Northwest Asian Weekly。這是我們最近才發現發生的事，這事也讓我們難以置信和驚訝。顯然，這份潤飾的簡歷已經在Fanny Aung（不是她的真名）的社交媒體帳戶上張貼了一段時間。她是怎麼被抓出來的？是因為她申請了一張新聞記者的通行證。

活動組織者詢問我們何時刊登該文，我們才知道這件事，Aung不是我們的作者。我們感到震驚，組織者也是如此。

如果說Aung是冒名頂替者，我會同意。如果稱她是騙子、作弊者、製造者、偽裝者或騙子，我也不會對其中任何一個說詞提出異議。

我想「假作家」是對Aung更準確的描述。她認為自己撰寫並出版了她的觀點，但事實上是她的文章從未被發表過。努力工作的作家，即使可能不是出色的作家，也經常會給我留下深刻的印象。我欽佩努力和韌性，以及隨時間的推移而有進步的人。如果她早早與Asian Weekly接觸，並向我們提出她想當記者的想法，事情可能會有不同的結果。然而，她選擇撒謊！

當她被發現時，我的反應不是「她怎麼敢這樣做？」，而且我一點都不生氣。坦白地說，我更好奇的是「為什麼她要這樣做？」

從她在社交媒體上張貼的照片來看，她是位年輕的華人。當我20多歲時，已經生了一個孩子並買了我們的第一棟房子。 the Northwest Asian Weekly是否如此有聲望，以至於有人決定計劃讓自己踏進我們報社，立足工作崗位，並擔任多彩多姿的任務？當一名作家，並不是一個光鮮的職業，除非已經出版了許多暢銷書，讀者會為能得到你的簽名而肝腦塗地，為你的新書擠滿在發表會上。寫作是個艱苦的工作，過程中是一次孤獨的旅程，需要奉獻、專注和紀律。Aung知道這些挑戰嗎？

我想知道假作家的特點。我想和Aung見面談談。她懊悔了嗎？我應該再給她一次機會嗎？我覺得她生活中可能是遇到了麻煩，而不僅僅只是陷入假作家的處境。所以我等著聽她說……

我們的行動

「不要為她浪費時間。告訴我們的律師給她發一封信。」一位員工建議我這樣做。

「先打電話給她」我告訴編輯。

「你知道你犯了欺詐罪嗎？」我的編輯打了電話給Aung並直接向她對質，她完全措手不及尷尬莫名。編輯要她向我解釋她的行為，然而第二天，她的電話號碼失聯了。

一名員工起草了一封嚴厲的信件，譴責並要求她立即在社交媒體上刪除她的虛假陳述。但我從未發出那封電子郵件，而我的律師也沒有給她發出任何一封令人討厭的警告電郵。

一週後，Aung 給我發了電子郵件要求開會。這封電郵是在會議前早上的凌晨1點58分才送出來的，之後她電郵告知取消會面。我想，當一個人絕對有罪時，是需要勇氣面對自己行為的後果。我們會面對面的見上面嗎？

會議

我沒有在電子郵件中尖叫或壓迫她，即使她取消了我們的會議。我耐心地等待時間以期時機到來。又過了一週。最後，她貿貿然地到了我們的辦公室，並提前在預約時間到達。

她撒謊的藉口是什麼？

個人創傷使她超越了界限。她有證據，法庭文件顯示她是遭到虐待的受害者。作為一個矛盾的靈魂，她試圖探索場所以隱藏自己並引起別人的注意。

她為自己造成的麻煩道歉。我立即接受了她的道歉。當她感到輕鬆時，我邀請員工加入我們之間的會議。我們甚至沒有作出任何一次威脅或罵她的言行。

有些人可能會認為我們太寬容了。也許。我的意向是不去再破壞她的生命。每個人都曾年輕並犯了愚蠢的錯誤。當我像她這個年紀時，也做了些蠢事，但與她的這種嚴重的冒犯相比，是不能同日而語相提並論的。

她抱怨義務參加了一個10年的組織，卻從未得到任何認可，這傷害了她。對於像Aung 這樣年輕且心靈脆弱的人，她迫切需要獲 得同齡人和長輩的肯定。我很久以前就知道，大多數人都知道如何得取而吝於給與。我們有多久沒有對他人表示讚賞和善意，並承認他人的貢獻？如果你有，那是很好的。但總而言之，你和我都可以再做得更多，也更好。

我的目標是幫助她學習並向前邁進。我對她的建議是關注其他人而不是她自己。做好工作，為他人服務，增強自己的能力和信心。提醒自己不要期望聲譽，如此就能使自己成為一個更快樂的人。

過度思考也會讓自己陷入困境。當你的想法陷入困境和困惑時要格外小心。當我困厄窒礙難為時，我會去散步，享受樹木河流大自然的美景，藉此分散自己的注意力。運動會立即釋放壓力，而我的大腦充滿著快樂的荷爾蒙，而不是老是處在負面情緒中無法自拔。

將自己融入大自然後，我不僅在身體上，而且在感情上都感覺好多了。最糟糕的事就是，用過去的事情漫無目的糾纏和折磨自己，或是誰又對你做了什麼傷害的事。如果你能寫作，那麼心中的挫折、幻想、痛苦、憤怒可以轉化成寫作的動機。這些負面的情緒會成為想像力，烹調寫作的內容，圖像的靈感將跨越紙面，從大腦湧出源源不斷的文字鋪陳而出，這就是寫作的方式和過程。

大多數作家都很窮

Aung真的想成為一名作家嗎？我可以給她指引。

除非被讀者認可，否則作家幾乎不會獲得經濟回報。完全依靠自由寫作維生的作家，是無法謀生度日的。但是卻有一些成功的故事。Asian Weekly 是一些作家們的踏腳石。Patricia Tanumihardja 在Asian Weekly 發表了和Sasquatch Publishing 出版社的採訪一文後，她獲得了一本書的合同。

我們很自豪地看到她的精裝本《農場到餐桌，亞洲的秘密－－Farm to Table, Asian secrets》一書出版。然後，她為同一家公司寫了她的第二本書《亞洲祖母的食譜－－Asian Grandmothers Cookbook》。而我們的一些作家和編輯，也都陸續能在大型主流媒體和科技公司，找到了編輯和記者的工作。

我們現在的大部份作者們，都有另一份全職工作來支持他們對Asian Weekly寫作的熱情。我一直希望能夠多付些稿費，因為他們理應得到。他們的回報是能遇到有魅力的人或事，否則他們的正常生活將了無生趣。他們的滿意，是看到自己的作品被發表。互聯網使他們的工作永遠存在，除非我們在Asian Weekly 的網站上刪除他們的文章。這種持久的遺產，是對這些作者們強而有力的讚許和感謝。

我們作家的另一個寫作的動機，是爭取獲得華盛頓出版商協會（Washington Publishers Association）頒發的新聞獎。這是一場激烈的競爭，有來自全州各地的數百個週刊和數千個參賽者的作品，由紐約和路易斯安那（Louisiana）等州其他出版商協會當評判。此外，我們為每位獲勝的作家，提供每個故事50美元的獎勵金。除了在Asian Weekly報導外，我們還會支付他們在 Better News Contest 頒獎典禮宴會上的門票。

如果我們贏了，Asian Weekly 的名字和記者的名字就會被宣佈，這總是令人興奮。最激動人心的時刻是，我們作家贏得一等獎，他們和Asian Weekly的名字會在屏幕上閃現。

寫作獎是如此吸引人，以至於我們的一位記者Stacy Nguyen，明確表示她只想擔任潛在獲獎的任務。理由有好有壞。好的是，她想要的是具有挑戰性或調查性的任務。而不好的一面是，她將自己侷限於那種似乎是常規的故事，但在這個過程中可能會變成令人興奮的任務。

採訪來源需要技能探索，敏銳的頭腦檢測是否是真相。通常，撰寫一個社區事件，就像解決一個神秘的問題。找出原因和結果，明顯和隱藏的影響，以及誰是情節中的實際參與者。但挑戰並未就此結束，因為有時作家的寫作技巧，可以創造或破壞一個故事，有時甚至是Asian Weekly 的聲譽。

寫一篇文章是要對概念、訊息、單詞和過程進行多次修改，並力求整個故事扼要切題。對我來說，修改或重寫是寫作過程中最有趣和最好的部份，是一種純粹的自我快樂，是只有我與電腦間的密切工作。我改的每一個字，都希望能創造並產生魔力。有時候，一些用詞很容易在我眼前跳躍。有時，只是為了找到一個恰當的用詞，讓我搜索枯腸萬般思慮。但當我正確用上時，是沒有任何言語可以描述我的幸福。

到現在為止，Aung 可能已抓住要當一名作家的挑戰。大量的汗水、心血和淚水，為的是產生偉大的散文、詩歌、文章或小說。忍受無數的拒絕是必需的過程。當讀者告訴作者，他們喜歡閱讀你的文章後，你可以用苦樂參半的方式來完成最好的工作。如果Aung 能找到發表她聲音的地方，我會很高興。今天這件事對她追求寫作夢想的過程來說，只是一個小小的脫軌。

無論如何，我原諒了她。願她無論如何都能實實在在地活著，找到自己的激情、尊嚴、正直和信念。