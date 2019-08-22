（本報訊）日前，金郡初選選票已正式統計完畢，結果已獲得認證。本年度選舉選民投票率為20年來最高。自2011年華州允許郵寄選票以來，參與投票的選民逐年提升。今年參選民眾比例高達35%，比2017年的最高紀錄34%又再出現小幅上升。

從全美角度看，專家預測2020年的大選將成為本世紀選民參與投票數量最多的一次選舉。金郡也將在普選正式開始之前，增設選票投遞箱數量，屆時總數預計為70個。

以下是金郡此次初選的部分結果：

港務局

西雅圖港，港務專員，第2席位

Sam Cho得票總數：124,593 佔百分比：31.11%

Grant Degginger得票總數：98,117 佔百分比：24.15%

校區

麻沙島（Mercer Island）校區董事會，第5席位

Tam Dinh得票總數：3，890 佔百分比：56.95%

John Rivera-Dirks得票總數：1,921 佔百分比：28.13%

城市

表爾威市，議會第1席位

John Stokes：14,469；61.15%

Holly Zhang：4,634；19.58%

表爾威市，議會第5席位

梁浩婷Janice Zahn：16,122；67.65%

Mark WIlson：3,750；15.74%

Burien市，議會第6席位

Sofia Aragon：4,768；55.54%

Debi Wagner：3,287；38.29%

Kent市，議會第3席位

Les Thomas：5,991；37.76%

Hira Singh Bhullar：5,833；36.76%

森林湖市（Lake Forest Park）， 議會第6席位

Tom French：1,864；49.92%

Tracy Furutani：1,060；28.39%

西雅圖市，議會第3選區

Kshama Sawant：12,088；36.71%

Egan Orion：7,078；21.49%

岸線市（Shoreline），議會第4席位

David Chen：6,276；49.55%

Doris McConell：4,119；32.52%