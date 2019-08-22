（本報訊）日前，金郡初選選票已正式統計完畢，結果已獲得認證。本年度選舉選民投票率為20年來最高。自2011年華州允許郵寄選票以來，參與投票的選民逐年提升。今年參選民眾比例高達35%，比2017年的最高紀錄34%又再出現小幅上升。
從全美角度看，專家預測2020年的大選將成為本世紀選民參與投票數量最多的一次選舉。金郡也將在普選正式開始之前，增設選票投遞箱數量，屆時總數預計為70個。
以下是金郡此次初選的部分結果：
港務局
西雅圖港，港務專員，第2席位
Sam Cho得票總數：124,593 佔百分比：31.11%
Grant Degginger得票總數：98,117 佔百分比：24.15%
校區
麻沙島（Mercer Island）校區董事會，第5席位
Tam Dinh得票總數：3，890 佔百分比：56.95%
John Rivera-Dirks得票總數：1,921 佔百分比：28.13%
城市
表爾威市，議會第1席位
John Stokes：14,469；61.15%
Holly Zhang：4,634；19.58%
表爾威市，議會第5席位
梁浩婷Janice Zahn：16,122；67.65%
Mark WIlson：3,750；15.74%
Burien市，議會第6席位
Sofia Aragon：4,768；55.54%
Debi Wagner：3,287；38.29%
Kent市，議會第3席位
Les Thomas：5,991；37.76%
Hira Singh Bhullar：5,833；36.76%
森林湖市（Lake Forest Park）， 議會第6席位
Tom French：1,864；49.92%
Tracy Furutani：1,060；28.39%
西雅圖市，議會第3選區
Kshama Sawant：12,088；36.71%
Egan Orion：7,078；21.49%
岸線市（Shoreline），議會第4席位
David Chen：6,276；49.55%
Doris McConell：4,119；32.52%
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