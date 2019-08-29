交通署官方宣佈： 99隧道11月9日開始收費

（本報訊）8月26日，華州交通署（WSDOT）官方宣佈，99地下隧道將於今年11月9日開始徵收過路費。

今年2月正式通車的99隧道原本僅給駕駛人6個月時間免費試行，但由於新收費系統存在各種問題，遲遲未能投入使用。交通署方面決定暫時以舊系統執行收費，直到新系統正式啟用。

收取的過路費將被用來支付建築隧道的債券，並將被用於路面的維修和保養。

交通署方面鼓勵民眾開通Good To Go賬戶，降低單次通行費用。使得單次通行收費在$1-$2.25之間，若無Good To Go通行證，則單次通行費用將額外多出$2。

目前已擁有Good To Go通行證的民眾仍可在99隧道中使用，預計將使用通行證但尚未申請的民眾可在網上註冊，或撥打服務熱線電話866-936-8246尋求幫助。

在收費開啟後，為期5年的「西雅圖大擠壓」時期便將進入一個全新階段，西雅圖及周邊將出現空前數量的私人及公眾建築項目，為交通系統增加巨大壓力。

交通署方面提醒駕駛人，希望民眾可以積極配合，在大擠壓階段可以提前計劃，適時改變自己的出行習慣，幫助市府一同走過交通困難期。華州交通署提供在線實用工具：https://www.wsdot.com/traffic/seattle/default.aspx，西雅圖運輸部門也列出各項工具：https://www.seattletraffic.org/tools/，供民眾在出行前參考。