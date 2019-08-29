台山市謝少謀市長率團來訪 念鄉親報鄉情齊搭建中美橋樑

（本報訊） 台山市人民政府謝少謀市長（圖左八）日前率領代表團包括台山市人民政府辦公室胡潔明副主任、台山市發展和改革局朱啟輝局長、中國共產黨台山市三合鎮委員會李軍書記及台山市汶村鎮人民政府吳錦忠鎮長來訪西雅圖探望本地台山鄉親。西雅圖台山同鄉會陳燦榮會長與周霖副會長及西雅圖傑出台山企業家雷康寧等，分別安排接待代表團，在華埠由台山人經營的星都海鮮酒家與本地很多都是祖藉台山的僑團領袖會面（見上圖），同時考察膫解本地台山華僑經營的企業發展狀況。

謝少謀市長讚揚西雅圖台山華僑愛鄉愛國，目前旅居海外的台山人逾一百六十多萬，其中六十多萬人遍佈北美，在當地僑界中形成一股強勁的正能量。台山人從早期來美國當鐵路工人及各種體力勞動工作至今日遍佈各行各業，成為深具實力的出色企業家，成功非輕易，這都是台山人辛勤刻苦的成果。大家在海外幹出成績，也不忘改善家鄉建設，並同時惠及當地社區，於所在地建立社團，公益行善，融和各界，面面俱圓，這都是台山市政府要親自向鄉親們衷心道謝的。

身為台山市人民的父母官，謝少謀市長深知海外僑民都想多聴多聞家鄉狀況。他指出台山市目前已名列國際品牌城市之一，歷年來爭取進入多項國家級榮譽排名榜上，如台山有全世界最大的核電組機發電，亞洲最大的火力發電廠，具備國家級教育榮譽，國家級生態及旅遊認可，全世界五百強企業也有有落戶在台山；台山市今日取得的成績，都是海內外台山人的貢獻與驕傲，令投資者刮目相看，奠定了台山日後發展的雄厚資本。

謝少謀市長特別強調，台山市政府的鄉鎮發展，一鎮一點政策正令農村小鎮蓬勃起來，更在廣東省內首創城市醫療進入鄉鎮，提升服務水平。為顧及學童教育素質，政府現推動全台山校巴接載學童服務，建立更完善的學習環境，強化海外交流合作，悉心培育人材，開拓莘莘學子視野。今日台山有著完善的交通發展，分別以高速公路，大橋，高鐵順利連接粵西，珠海及廣州等重要交通樞紐，完善的交通網絡助長未來台山在粵港澳灣區發展中的地位。謝少謀市長期望海外華僑一定要回家鄉走走看看，共同見證今日美好家園，共謀發展台山未來。