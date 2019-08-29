我最喜歡的 6種健康零食

靜雯博客

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我承認：我最大的伴侶不是我的家人，而是健康零食。我經常吃它們，但我不需要卡路里（calories）。那麼，什麼是一些健康的美味零食，同時不需太麻煩，卻更少的熱量，但能產生更多精力？

1. 香蕉與特級初榨橄欖油

說起香蕉，會讓我們想起香蕉冰淇淋。但冰淇淋有過多糖分，會轉化為大量的卡路里。炸香蕉也是一種受歡迎的甜點，然而一旦油炸過，無形就會破壞其中的重要營養成份，同時吃下太多的油膩食物會帶來心臟病。

香蕉為我們的身體提供鎂和鉀（magnesium and potassium）的來源。鎂除了是抗氧化劑，還可以為身體提供許多重要功能。我們需要鎂來保持身體健康，如調節肌肉和神經功能，血糖水平和血壓。如果身體鎂含量低，就會導致失眠。鉀負責300多種身體機能，體內低鉀、會有頭痛、便秘、抑鬱、腹脹、肌肉無力、心悸等現象。

香蕉只有一個問題，那就是味道沒什麼吸引人，但且讓我們面對此一現實。我現在已是成年人，學會如何使香蕉等平淡無趣的健康食品，吃出迷死人的好味道。

我將香蕉與特級初榨橄欖油（ virgin olive oil）混合。大家可能認為這聽起來是個很奇怪的吃法。橄欖油本身帶有苦澀而嗆人，各位可自己試試就知道。我的丈夫現在是這個吃法的信徒，他的早餐就是這個吃法。過去他的習慣是把香蕉切片放在牛奶麥片（cereal）中。

為什麼要用特級初榨橄欖油？它是地中海飲食的關鍵成份，對長壽至關重要。也是抗氧化劑，被認為是最好的脂肪之一。然而，當在口中品嚐一滴初榨橄欖油時，會覺得苦澀且辛烈，是會燒傷舌頭和喉嚨，讓人難以吞嚥。請記住，永遠不要用特級初榨橄欖油烹調食物。如果加熱它，會產生負面的化學反應。只需將香蕉浸入橄欖油中，就像將沙拉醬與沙拉混合一樣。香蕉的質地會隨著油的變化，奇蹟般地變得非常美味順口。

我不是買頂級義大利的特級初榨橄欖油，而是加州出產的，為什麼？因為我要支持美國本土的農民和經濟。

2. 蘋果，鱷梨、橙子、桃子、綠葡萄、西瓜

如果我每天不吃上至少以上的三種不同水果，我會感到缺了些什麼。上面提到的水果讓我的胃有能量、健康和解飢。否則，當餓的時候，我會用垃圾食品填飽肚子。我必需提醒自己，我的工作艱苦，一定要讓自己保持健康，我才能工作，這是我的人生目標。

我們很幸運華盛頓州出產各種新鮮水果。當餓的時候想要吃一塊麵包時，請先想想選擇水果。這個習慣不僅會改變你的健康，還會改變你的想法。

3. 南瓜子

南瓜的種子本身味道是很平淡的。但如果餓了，可以吃很多也不會發福。一整杯南瓜子的熱量約為285卡路里。我一次可以吃2-3個批次，卡路里永遠不會達到50。而腰果和核桃（cashew nuts and walnuts）也是如此，如果買的是無鹽和未加工的，也和南瓜子一樣，是屬於零膽固醇零食。但南瓜子比其他堅果在熱量上是少得多。幾個月前我買了一袋8盎司的南瓜子，還有沒吃完。它們是鐵和鋅的良好來源，可維持身體健康的新陳代謝，還可以幫助建立肌肉，調節血糖水平，沒什麼理由讓人會不愛上這些小種子的！

4. 西紅柿/番茄 4. 西紅柿/番茄

葡萄番茄(Grape tomatoes)是我最喜歡的西紅柿。我無法吃完一個大番茄，但我可以整天吃小西紅柿。西紅柿有更少的卡路里，味道美妙，對皮膚有益，又可口多汁，能直接生吃不必煮熟它們。

雖然一些研究表明煮熟的西紅柿，可以釋放抗癌化學物質。西紅柿用來作我的晚餐主菜更適合作為零食。有時工作一忙碌，會把它放在冰箱裡幾天，然後就忘了去吃它。

5. 花生醬

我喜歡從罐子裡搯出花生醬，然後把它在嘴裡吮吸。你不知道那是多麼令人滿意的感覺。我不吃花生醬三明治。事實是，我不想吃進太多的碳水化合物。我只是想單吃花生醬。對我來說，兩茶匙的花生醬慢慢地從口中化開，真是令人愉快。我會用舌頭細細品味它們很長一段時間，那是種純粹的快樂！

6.黑巧克力

大家要注意，我寫的是黑巧克力（Dark chocolate）。任何牛奶巧克力（milk chocolate）都含有過多的糖。我喜歡黑巧克力蛋糕，但不想經常吃它。我是很自律節制的，即使我買得起，也只會每隔兩三個月才吃一次。當家人慶祝生日和紀念日時，巧克力蛋糕是我最喜歡的甜點。

在家裡，我有各種 黑巧克力。從含有杏仁的黑巧克力到Godiva。不過每天最多只拿3小塊。我不會想吃其他的糖果或甜食，因為這對我的健康來說是不好的。

巧克力是一種情緒助推器。 在家裡我不能沒有它。 它也是抗氧化劑。對朋友和報社工作人員來說，它通常是一件令人愉快並受歡迎的禮物。