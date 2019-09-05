西雅圖電力局讀錶誤差大 居民收到天價賬單或將提訴

（本報訊）近日，由於西雅圖電力局（Seattle City Light）諸多用戶表示，數月來接連收到「天價賬單」，讀數高於平均值數倍之多，控告電力局在估算賬單額度及向客戶收費時出現「不公或欺騙」行為。本地Terrell Marshall律師事務所代表客戶方，請求向電力局提起集體訴訟。

訴訟要求上週在金郡最高法院提出，若法官同意律師行請求，將其定為集體訴訟案，則此次原告方將代表所有可能受到電力局高價賬單影響的客戶。由此案來看，律師方表示，受影響民眾或高達數千住戶。

2016年，電力局曾推出新款電錶，並免費為用戶安裝升級，表示這款新收費系統更加智能，但卻在去年遭到內部客服人員的爆料。稱新系統在安裝時便已超過預算很多，同時存在巨大問題。電錶讀數在輸入新的智能系統後，需要工作人員在3天內給予確認。若3日內無人認證數值，系統就會自動估算住戶使用的電量。由於電力局內部工作人員短缺，認證數值的工作量過大造成積壓，許多用戶收到的賬單均為系統估算數值。用戶表示這些數值不準確，賬單面額巨大難以置信。

在新系統投入使用以來，電力局客服人員收到大量投訴電話，一些人似乎受到驚嚇，多數人表現出憤怒。代表受害者的律師事務所方面表示，將就受影響住戶數量進行進一步調查，要求電力局提供所有估算的賬單明細，並深入分析。