學生要吃頓校園安樂飯

本地所有中小學學生在校園吃頓午飯，絕對是沒有機會坐下來慢慢享受用餐這回事。倘若大家不夠眼明手快，相信餓著肚子上課的日子也是挺多的。祗有二十分鐘的午膳時間，管排隊買餐用餐清理，坐下來吃的就祗有數分鐘。為何要學生吃得那麼趕？

雖然學校家長們年年月月在投訴，但卻得不到理會；即使鬧上政府部門，要求延長學校午飯時間，最近得來的回覆，是先要試用一個兩年的實驗計劃，而全華州共接受六間學校參與實驗。

祗要求增加數分鐘的一頓飯，卻要花上以年計的漫長時間去研究，當然學校又有一大堆理由來解釋，如何令時間難以調動合。當前有子女就讀的家長們根本就不用寄望校方的研究，因為可能當研究有結果時，自家的孩子或都已畢業了。

吃飯最基本的原因當然是為了裹腹飽肚，學童飽食後才有足夠精力學習；學校就經常出現很多矛盾，他們會關顧沒有東西吃的窮學生，給他們準備免費食物，營養平衡，不要讓學生餓著肚子，但卻漠視學生不夠時間用餐而出現的饑餓問題。曾經有一些小學生在作文章給老師時討了心聲，希望學校可以有多一些時間讓他們吃飽飯，讓他們和同學們坐在一起開心的吃飯。

小小孩童都懂得想吃飽，要和小夥伴們利用吃飯來交誼，可見吃飯在生活與成長中的重要性。一頓飯能吃出很多問題，但同時也可以幫助解決找到答案，最重要是不要急著塞進肚子裏。