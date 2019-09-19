旗袍泄露我衣櫥的秘密

靜雯博客

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中秋派對邀請函送達，內文中陳述「著裝要求：首選中式服飾。」 雖然有些女賓們正在尋找這種機會，但我恰恰相反。

當然，我有一些漂亮的中式服裝，但是我真的很想穿著顯出我豐腴的腰部？傳統中國女性服裝廣東話稱之為長衫，普通話叫旗袍，是款貼身的衣服。我不能忍受穿著緊身衣過度的吃東西。更麻煩的是，我還得穿上高跟鞋，化好妝，拿著一個漂亮的手提包，以搭配這種禮服。我要將這種打扮的圖像投影為模特？或是一位出版商嗎？

有其母必有其女？

當我參加活動時，總是想吃特別好的食物。但是肥胖的肚子會傷害我的驕傲感。這種感覺立即讓我想起了故世的母親。稱讚她能穿上中國的禮服但不採節食法，但卻不知道在背後忍受的折磨。那是經由外婆的幫助下使用束腹帶。看著外婆試圖將母親的腰部擠進束腹帶，然後將束腹帶拉得緊繃，這樣她的身體就可以擠進長衫，這種穿衣方式其實是讓女人很痛苦的。對我來說那些景象是些可怕的回憶。我的親戚記得媽媽愛美的虛榮心，想知道為什麼我不這麼做。一般邏輯思維總是有其母當然應該是必有其女的。

請不要誤會我的意思，我是十分欽佩媽媽的美貌及品味，但認為她追求身體及外貌的美有些不切實際。這無關乎任何內在表現，這包括一個人的品質，如善良、慷慨、勇氣、堅韌和勤奮等。回想起來，我現在明白她腰部老是不斷疼痛的原因，或許是出自於此。

華人移民買 傳統服裝的地方

包括我在內的很多華人女性，只為大型場合穿旗袍，就像去年為兒子的婚禮。我從哪裡買到這種衣服的？香港。因為我在那裡長大。華人移民一般會回香港，中國大陸和台灣，為特殊場合和時間製作傳統服裝，因為在價格和選擇上寬廣多樣。比在美國買節省下的錢，甚至足夠用來支付飛往這些地方的機票。現在，有些長衫師傅移民來西雅圖，也做得出不錯的旗袍了。

為兒子的婚禮，媽媽絕對是很樂意和我分享購物的樂趣。很遺憾的是當時她住院。阿姨帶我去了香港九龍一家專門經營婚紗的零售區。商店不僅供應新娘和新郎，還包括伴娘、伴郎，姻親和其他家庭成員的物件。從衣服到鞋子，手提包到珠寶，裝飾品到傳統儀式的茶具應有盡有。

我買了一件舊的綠色亮片旗袍，這是店裡唯一件有這種顏色和款式的長衫。令人驚訝的是這家商店的裁縫師，拿出了所有的針線，在三天內修改了整件衣服以適合我的身材，價格不到500美元。如果我去中國，做件全新的將只是這個價錢的一半。然而諷刺的是我會穿多少次？可能只是一次。因為當另一個兒子要結婚時，我肯定會為他的婚禮再做一件新旗袍的。

我舊的中式服裝在生產地的標簽上，註明是香港製造的。實際上，有幾件是由中國生產，因為店家將我的量身呎吋送去中國，以獲得更便宜的勞動力和材料。多年來，中國邊境城市深圳和香港商人間的合作十分順利活躍。然而，目前香港的抗議活動，將擾亂雙方之間的商業活動，影響許多依賴該系統和方式維生計的小企業。

現代與傳統的中國風服裝

傳統的中國女性服飾是為了炫耀女人性感優雅的身材。感謝上帝，中國傳統的女性服飾，幾十年前在中國和台灣進行了現代化和精美的轉型。現代風格的中式服飾反映出創意，讓一些像外國的電影明星們也都喜歡穿它們。

現代風格的旗袍不再是腰身緊束，曾經緊實高聳的領子，讓我的脖子僵硬難受，現代版則是縮短高度並寬鬆頸圍。舊式的旗袍在臀後顯得突兀，現在新款式較為寬鬆或是採用直線設計，讓不好的身材女性乍時能偽裝成一位優雅的淑女。旗袍兩側的開衩，可根據個人的需要做高低取決。當腰部開衩向上愈高時，旗袍就變成了越南傳統服飾叫ao dai，中國和越南女性服飾有相似之處。這也意味著我們中國女性的解放，因為中式服裝還可以分為上衣和褲子兩件式的穿著。

為什麼我不穿旗袍

我喜歡那些可以隨意走動的中式褲裝。在我衣櫃裡有幾件這樣的款式。總的來說，我猜還有11件傳統服裝。然而遺憾的是，在過去5年裡我幾乎是沒穿過它們，而且大多數都超過了十多年。為什麼我要把它們冷漠而孤獨掛在架子上？我傻？還是什麼？事實是和大多數女人一樣，我對自己並不誠實，不願意承認那些漂亮的旗袍已不再適合我了。

另一個原因是我的風格和年齡。我放棄了穿旗袍，是因為我必需在報導和拍照間不停的動。各位能想像，一位穿著華麗絲綢旗袍的記者，帶著相機和記事工作的場景嗎？穿旗袍必需搭配高跟鞋，而我討厭高跟鞋。同時一個漂亮的手提包，必需與花俏的旗袍相匹配。我不是那類穿高跟鞋或拿漂亮包包的人。

在很多場合，我必需經常勤動腳趾，有時會跑去拍出最好的鏡頭。為職業生涯犧牲我的外貌打扮，已是我一生正常的作息。很久以前我就學會了不能兼得的道理。打扮漂亮是需要花很多時間，外出時這些狀況沒有在我的時間計劃內。我發現在工作中穿著褲裝比穿著連衣裙更高效、專業和舒適。

關於我們女性有件奇怪的事，那就是研究發現，我們有80％的衣服束之高閣。是的，我們只穿擁有的20％衣服。稱我們是瘋狂的女人，我是不同意的。因為我家先生也有同樣的問題。他的衣櫃裡有很多服裝，但他一直穿著同樣的衣服，然後抱怨他需要買更多的衣服。有人可能會指責我們積累雜亂。不用擔心，我家有足夠的空間和兩個額外的臥室，因為我們是空巢老人。

這裡有一個問題：你喜歡穿自己喜歡的衣服，那麼不穿的衣服怎麼辦？

怎麼處理你沒穿過的昂貴衣服，但又不想丟掉它們？我不能只是把它們送去二手店的 Goodwill。出於懷舊的心，我偶爾會看看我的中式旗袍，回憶著過去的美好時光。當創意激發我靈感時，我將一件旗袍重新設計成了一件外套；有一件旗袍很緊身，我把它剪成一條長披肩。當另一個女人可以穿它時，我為什麼要去破壞漂亮的衣服？不是捐贈給 Goodwill要來得更好嗎？還不行，我還想再堅持一下。也許，我應該送到寄售店（consignment store）去寄賣。

通常，我是一個有果斷的人。但諷刺的是，那些旗袍讓我猶豫不決該要怎麼處理。或許再等5年，到那時我可能會將所有這些旗袍變成有用的東西。何況在現今還有誰想要舊的旗袍呢？