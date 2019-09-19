民主黨初選第四辯敲定 楊安澤等11人入圍

（本報訊）第三輪民主黨辯論上週（12日）剛剛落幕，民主黨全國委員會週五（13日）宣佈，第四場辯論將於10月在俄亥俄州威斯特維爾市（Westerville）舉行，屆時由CNN和紐約時報共同主辦。

辯論將於10月15日在Otterbein大學校園舉行，不排除增加第二晚的可能。屆時，將由CNN主播安德森•庫珀、艾琳•博耐特以及紐約時報編輯馬克•萊希將擔任辯論主持。

上週，美國民主黨全國委員會（DNC）告知民主黨參選人，第四場辯論將於10月在俄亥俄州進行，它們重申了參選人須滿足的籌款和投票門檻：包括DNC認定的四次民調中獲得2％的支持率，且參選人必須獲得不少於13萬人的捐款，其中來自20個不同的州的捐贈者不得少於400人。

截至目前，已有11名參選人表示，他們已達到10月民主黨辯論的民調和捐款要求，包括前副總統喬•拜登，新澤西州參議員科里•布克、印第安納州南本德市長皮特•布蒂賈奇，前住房和城市發展部長朱利安•卡斯特羅、加州參議員賀錦麗、明尼蘇達州參議員艾米•克勞布撤、前德州眾議員貝托•奧羅克、佛蒙特州參議員伯尼•桑德斯、麻州參議員伊麗莎白•沃倫、華裔企業家楊安澤，以及億萬富翁湯姆•斯蒂爾。

回顧總統參選人楊安澤在上週（12日）的第三場辯論中，當場宣佈提供12萬元向10個家庭發「自由紅利」，結果72小時內就有超過45萬人用電郵報名參加這項網路抽籤，並協助他募到100萬元。

競選組織說，這些電郵地址有九成以上是新增加的，使他們收集的連絡電郵大增。楊安澤(Andrew Yang)在辯論期間增加的推特追隨者也多於其他對手。

在辯論台上有些對手對楊的策略翻白眼表示不以為然，可是他的競選組織認為這個事例顯示他們以網路為主的競選活動，在20多名參選人中何以能夠攻占第六名。團隊宣稱把競選經費還給人民，勝過用來做電視廣告和僱用政治顧問。