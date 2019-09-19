行賄$40萬助子讀UCLA 華裔女子於西班牙被捕

（本報訊） 波士頓（Boston）聯邦當局17日表示，48歲加拿大籍華裔女子隋小寧（Xiaoning Sui，音譯） ，因涉嫌買通教練、假造子女學習或活動紀錄，試圖行賄幫助兒子進入加州大學洛杉磯分校（UCLA）讀書，於16日晚間在西班牙被捕。她成為涉嫌參與大學入學詐欺的第35名家長，也是第52名嫌疑人。

大陪審團3月起訴書指出，隋小寧同意支付40萬美元給大學入學舞弊案的入學顧問辛格（William Rick Singer），讓她未參與過足球比賽的兒子，能以足球「特長」進入UCLA就讀。起訴書在隋小寧被捕後公開，目前不清楚隋小寧是否會聘請律師。

起訴書指出，隋小寧在去年8月接洽辛格談協議，當時辛格與佛羅里達州薩拉索塔大學一名不具名的網球入學顧問討論，要花多少錢才能確保隋小寧的兒子能透過「賄賂」進入多間大學；消息人士透露，這位知名網球規劃專家是崔布里（Scott Treibly）。崔布里並未回應，也尚未因此案被控罪。辛格、崔布里、隋小寧和一名中國翻譯員去年8月會面，辛格表示需要以「特殊方式」寫申請書才能保證進入UCLA；當時聯邦探員已連月竊聽錄音辛格的通話；辛格要求隋小寧匯40萬美元到代管帳戶，直到確保他兒子錄取為止，同時表示她兒子「不會知道發生什麼事」。

隋小寧前後共寄出兩筆共40萬美元的「捐款」給辛格的Key Worldwide基金會；辛格將隋小寧兒子履歷寄給UCLA當時的足球校隊總教練沙塞多（Jorge Salcedo）並用10萬美元賄賂；之後隋子被錄取並列名足球隊中。沙塞多3月被控共謀結夥犯罪，但他拒不認罪。

調查單位表示，簡克已經認罪共謀犯下詐騙，為辛格客戶的孩子偽造數十份假履歷；她已與相關單位合作進行調查和揭弊。辛格也對4起重刑認罪，目前正等待判決。

好萊塢明星費麗西蒂·霍夫曼（Felicity Huffman）已因涉嫌賄賂篡改SAT分數等罪名，上週被判處兩週監禁和罰款，是第一位被判刑的涉案人。