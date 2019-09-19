西湖輕軌站槍擊致1死2傷 槍手於表爾威落網

（本報訊)9月13日晚間，西湖輕軌站（Westlake Transit Tunnel）發生槍擊事件，一人當場死亡，另有2人受傷送醫，經救治後均已脫離生命危險。

警方初步調查顯示，此次槍擊案嫌犯並非隨機作案，而是有計劃有目的性的開槍。槍手似乎與3名被害者在輕軌站外的麥當勞發生衝突，然後尾隨他們進入車站，在極近的距離開槍射擊。槍手表現十分老道，似接受過正規槍支訓練，案發現場除一些空彈殼外，並未留下其他有效證據。但輕軌站攝像頭拍到槍手逃離畫面，警方以此追蹤到嫌犯，並於表爾威其女友家中將其捉拿歸案。

槍手為一名20歲男子，在西湖輕軌站作案後並未出現其他違法行為，目前被關押在金郡（King County）監獄。在此次事件中的3名受害人，除一名死者外，其餘2人被緊急送往港景醫療中心（Harborview Medical Center）接受治療，其中一名25歲男子在經過一夜觀察後順利出院；另外一名傷勢較重的20多歲男子，也在治療後傷情穩定。警方公佈死者為現年21歲的Dawda Corr，死因為他殺。

16日下午，海灣捷運方面宣佈，他們將在所有市中心車站增設50%安保人員，24小時進行巡邏，確保乘客安全。