西雅圖公校今秋簡化學生衣著要求 上下有衣蔽體腳穿鞋即准上課

（本報訊）西雅圖公立學校校區宣佈始自剛開始的新學年，在其管轄範圍內的公立學校學生將會受限於一套簡化的上課衣著要求。祗要有上下穿衣，足上有鞋，而學生的衣服不會招惹爭議或仇限感覺即可。換言之，就是要有衣服遮蔽身體重要部位和不能光著腳回到校園。

以往西雅圖公立學校的學生屢因為衣著不符合學校要求而要被要求回家，老師與校董會及學生們都大力投訴，指稱學生學習因此受到影響。按公立學校的舊例，學生不可以穿緊身褲，下垂像掉下的褲子或由襠量度祗有四吋褲腳的超短短褲。新學期開始後，學生們按新要求穿著，結果大受歡迎。很多學生和家長們在社交媒體大讚公立學校，其他華州的校區也開始改用西雅圖公立學校的措施。

雖然部份華州學校容許學生享有衣著自由，但三間在艾弗列市的公立小學仍然要求學生穿校服，校方認為校服能給予學生衣飾統一與歸屬感，令人一看就能識別他們是那一所學校的學生。但是校服就不會給予學生發揮個人個性的機會了。其實本地某些學校對校服也祗是從款式與顏色上作出統一要求，很少會要學生到服裝店特別訂製或要他們穿上有刺繡校徽的服飾。

專責研究教育措施的華盛頓大學教授夏韋遜表示，衣著要求應該是推廣個性及社會地位民主化的。學校的衣著要求不應該令學生感到因衣著而受到種族與性別困擾或歧視與不受歡迎。西雅圖公立學校今年重整學生衣著要求旨在減少校區內一些學校出現的歧視，不協調與混亂感覺。以前在西雅圖因有數間中學就學生短褲長度要求不一而出現爭拗。西雅圖公立學校校區律師貝爾在參與簡化學生衣著要求時發現，以往舊制很多要求都是一些默守成規過時的東西。今年西雅圖公立學校學生們在上課時應該能減少因為衣冠不合符要求要被勒令離開課室的機會了。