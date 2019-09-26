佩洛西啟動總統彈劾調查 川普：獵巫行動 華州政客：無需再查

（本報訊）本月24日下午，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣佈正式啟動對總統川普的彈劾調查，稱「無人可凌駕於法律之上」。

此項調查源自上週多家媒體報導的烏克蘭「電話門」：據匿名的政府官員透露，川普曾多次敦促烏克蘭總統澤連斯基調查民主黨總統參選人、前副總統拜登和他的兒子。

佩洛西彈劾調查啟動後，多位共和黨人士隨即表示強烈反對， 參議院共和黨人辯稱，針對川普的彈劾沒有依據，更何況川普已經承諾將公佈他與烏克蘭總統澤連斯基未經修改的電話記錄。共和黨人稱，他們發誓將迅速否決眾議院通過的任何彈劾條款，並警告說，如果民主黨人繼續彈劾特朗普，他們將會感受到政治上的反彈。

而民主黨內部對彈劾的意見則有些許分歧，雖然多數民主黨人支持彈劾，但也有一些中間派的溫和民主黨人對此反應謹慎。他們擔心此舉可能進一步撕裂美國，並且危及民主黨2020的選情。

華州民主黨聯邦眾議員Pramila Jayapal表示，沒有任何調查必要便可彈劾總統，因為川普已公開承認有被彈劾的言行。而東華州共和黨議員Cathy McMorris則認為，尚無真憑實據，這一判斷過於草率。

對此，川普回應稱，這項調查是「對總統的騷擾」，是「獵巫行動」。在此之前的數月時間裡，佩洛西始終反對針對總統的彈劾請求，她認為這會造成太多分歧，在2020年大選中給民主黨帶來不利影響。不過知情人士表示，佩洛西24日晚告訴朋友們，彈劾總統已不可避免。