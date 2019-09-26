西雅圖最終吐氣揚眉 重登2019全美第1咖啡城市榜

（本報訊）自西雅圖在本年初被評為全國最喜愛咖啡城市排名榜第四名後，大部份西雅圖人一直心有不忿，心理上總不服氣，因為長期以來有星巴克存在，不自覺就認為凡與咖啡相關的，西雅圖必然是獨佔鰲頭。幸好日前西雅圖又再重回到榜首，西雅圖終於可以心花怒放，繼續享受咖啡的美好日子。

日前將西雅圖重新放回咖啡第一的研究是來自一間財經調查公司WalletHub的點評。今次該份調查報告準則採用了咖啡的售價、每戶對咖啡的花費額、成年人飲用咖啡的比例、每戶擁有泡咖啡機的比例、本地四星級咖啡店的分佈、咖啡生產商及在谷歌上搜索咖啡二字的次數與咖啡生產商與人均的比例。

在今次的調查中，西雅圖重回第一位，僅隨其後的是紐約、三藩市、波特蘭及洛杉磯等。雖然咖啡種植在北美始於十八世紀，但美國人真正喜愛咖啡是自一七七三年波士頓茶黨事件之後，美國人就開始轉移到喝咖啡，並視為是愛國的表現。自內戰期間，咖啡的消耗量因為士兵需要大量精力與提神而增加；在西雅圖當星巴克於一九七一年開始營業後，西雅圖就一直被視為是全美的咖排首都。

據Anchorhead咖啡批發商表示，西雅圖是全美咖啡之家，所有不同的咖啡調較飲用方式，大部份都是由西雅圖開始，同樣很多世界最好的咖啡都會先來西雅圖露面交流。每年民眾花費在咖啡的總消費高達四百八十億元。一些醫學研究更顯示飲用咖啡可以延年益壽。路透社一項調查顯示，全美國大約有百分之六十三的十八歲以上人士在被訪問時都表示他們在受訪前一天有飲用咖啡。

其實咖啡文化經已成為美國人，特別是西雅圖人生活的一部份。每日在不同時段，本地大小咖啡店都總是有著絡繹不絕的客人，飲咖啡成為社會交誼，交朋結友，輕鬆的商務洽談場合或者個人流連消磨時間的地點。由於咖啡店的存在同時造就了一批咖啡調較師，他們由兼職工而被訓練成為專業的咖啡工作者；每年在西雅圖舉行的咖啡節或展覽會上，都會進行各式各樣的泡咖啡技術比賽，將原先祗是喝一杯咖啡的簡單概念，演變成為一種時尚藝術與品味。

今次WalletHub的調查總共集結了全國一百個大城市的資料作出比較，故此西雅圖應該是實至名歸的咖啡城市。在本月二十九日將是全國咖啡日，全國包括西雅圖都會有不同咖啡店推出折扣或贈飲，詳情請瀏覽網站：https://wallethub.com/blog/national-coffee-day-deals/24952/