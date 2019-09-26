近期在華州不同郡域連續發生六宗電子煙使用者生病的報告，部份疾病影響肺部。而全美已有在三十八個州發生逾五百宗吸用電子煙傷肺事件，並觸動了川普政府計劃嚴禁電子煙的行動。

電子煙的危害已被證實遠高於香煙，並且會帶來多種癌症 。很多人都瞭解香煙有害，但對於電子煙卻總是有點含糊，並有錯覺相信電子煙是「健康吸煙」的保證。

事實上，研究顯示電子煙的毒性比香煙高很多倍。雖然此煙面世不久，但目前已經被多國禁用了。連吸煙大國印度日前都正式宣佈全面禁用電子煙，可想而之這種時款產品對人體的害處。

其實禁用電子煙也是針對青年吸煙方法之一。自從電子煙面世後，電子煙外型設計新穎，同時可以配合多種香料與大麻使用，令吸煙口味多元化，這正迎合年青人追求新鮮感與尋找刺激的心態。故此吸電子煙頓時成為年青人的時尚玩意，將他們與吸吃傳統香煙的人們劃了界綫。據悉曾經偶然吸用電子煙的年青人，在未來再接觸煙草的機會是會較諸未有接觸者的六倍。

電子煙雖然是新發明，但並沒有去蕪存菁傳統香煙的壞處，作出適當改良；反之它對於使用者的健康影響更負面；流行病學研究顯示，電子煙使用者發生急性心肌梗塞的風險為一般人的二點二倍，肺部疾病風險為二點六倍，吸食大麻的機率更增加三點五倍。願意搭上自己健康去沉迷種玩意者也祗能說是自作自受。